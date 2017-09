Obrie prsia plánuje zmenšiť: Modelka ohlásením zákroku naštvala fanúšikov!

Dvadsaťosemročná Amričanka sa preslávila ako Playboy modelka aj vďaka obrím silikónovým prsiam. No to, čo z nej spravilo známu celebritku, teraz hodí do koša. A to doslovne! Rozhodla sa totiž zbaviť svojich veľkých pŕs, teda silikónových implantátov. To však vyvolalo nevôľu u jej fanúšikov.

Majetok v posteli! Na výlet sa Alena Pallová vybrala s kabelkami za desaťtisíce eur!

Vypadávajú jej

Zatiaľ, čo ju priaznivci za tento úmysel kritizujú, Jenna má na to vážny dôvod. Nadrozmerné prsia jej vraj prekážajú pri rannom joggingu. Z nerušeného behania sa stáva stres, pretože blondínka si musí poprsie strážiť, aby jej nevypadlo z trička. To sa jej už párkrát stalo nielen pri športovaní, ale aj pri radovánkach v mori.

FOTO: Šmahel na roztrhanie! Exmanžel Mirky Kalisovej bol na nablýskanej kávovej párty obletovaný ženami

Láska k deduškovi

Pred siedmimi rokmi ju paparaci zachytili v morských vlnách, kde laškovala s omnoho starším „sugar daddym“, čo je označenie pre starých milionárov, ktorí si vydržiavajú mladé krásky. Ben Brown je majiteľ siete obchodov a s Jennou sa dokonca zasnúbil. Svoju „lásku“ vtedy oslavovali na romantickej dovolenke na havajskom ostrove Maui.

Bradavky za stotisíc eur! Vojvodkyňa Kate smúti, svoje prsia si cenila na oveľa vyššiu sumu