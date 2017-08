Obyvatelia Hornej Dolnej bonzovali! Čo museli obetovať pre nakrúcanie?

Začiatkom septembra štartuje Markíza nové časti komediálneho seriálu Horná Dolná, ktorý rozosmieva divákov už takmer tri roky. Nakrúcanie si opäť neužili iba herci, ale aj obyvatelia dedinky Nová Lehota. Nová Lehota s niečo vyše dvesto stálymi obyvateľmi dnes patrí k najnavštevovanejším dedinkám na Slovensku. Rekordný počet návštevníkov za jeden deň bol zatiaľ tisícpäťsto.

Zavretá v izbe

Najznámejší dom v Novej Lehote je dom Eriky Bednárikovej a Ďura Brmbalíka, čiže Petry Polnišovej (41) a Daniela Heribana (37). Pozornosť púta hlavne slávnou latrínou na dvore. Pani Helena Makišová, ktorej dom v skutočnosti patrí, denne počuje pred domom vykrikovať deti a návštevníkov, že to je Brmbalíkov dom. Nemá však problém urobiť exkurziu aj zvedavým turistom. Najväčšmi ich zaujíma vnútro latríny a niet človeka, ktorý by sa s dreveným záchodom nechcel odfotiť.

Latrínu sem pritom priniesol štáb, trochu ju upravil, namaľoval a v záhrade pani Heleny zostáva počas natáčania aj niekoľko mesiacov v kuse. Je to však už súčasť Novej Lehoty a tak ako si na ňu zvykli domáci, je atrakciou aj pre turistov. Počas natáčania scén s Erikou a Ďurom v dome sa pani Helenka schováva buď vo vedľajšej izbe, alebo pracuje v záhrade. Občas si aj sama zahrá v komparze, ale určite si Hornú Dolnú rada pozrie aj na obrazovke. Keď ide k lekárom do Piešťan, vypočuje si rôzne názory na seriál – niektorí ho milujú, iní zatracujú. V každom prípade stačí, aby niekde povedala, že je z Novej Lehoty, každý vie, odkiaľ vietor fúka, a hneď sa zaujíma, aké je byť súčasťou seriálu.

Začali sa rozťahovať

Stále usmiaty Ľubomír Kováčik býva presne oproti Terezinej krčme, ktorá kedysi bola skutočne krčmou, ale dnes sa jej priestory využívajú iba v seriáli. Jeho dom, respektíve záhrada, slúži v seriáli ako dom starostu Karola Frlajza, teda herca Petra Sklára (49). Už štvrtý rok žije týmto seriálom, a to doslova, lebo na začiatku si seriálový štáb vybral práve jeho garáž ako kostymérňu. Na ďalší rok už potrebovali väčší priestor, a keďže sa im u pána Kováčika páčilo, požiadali ho aj o priestor na poschodí. To by už však príliš narúšalo súkromie rodiny, a tak sa štáb aj s kostýmami musel presťahovať na obecný úrad, kde funguje doteraz. Pán Ľubomír sa pravidelne zúčastňuje aj na nakrúcaní. „Keď ma zavolajú, idem, je to pre mňa aspoň malé rozptýlenie,“ dodáva. Ešte donedávna chodil na nakrúcanie spolu s manželkou, bohužiaľ, prednedávnom podľahla ťažkej chorobe. Svoje herecké výkony si rád pozrie aj v televízii a dokonca ho spoznávajú i ľudia v Piešťanoch, kde býval dlhé roky predtým. Zo žartu ho oslovujú „pán herec“.

Konečne obchod!

Ľudmile Stoličnej patrí dom, v ktorom býva seriálový veterinár Ján Chalupka, toho hrá Štefan Kožka (63). „V tejto našej dedine je veselšie, keď je tu Markíza. Je tu rušnejšie, priniesla nám do dediny veľa,“ hovorí. Aj pani Ľudka je od samého začiatku pravidelnou komparzistkou a vďaka tomu sa jej ozvali aj spolužiačky zo strednej školy, s ktorými sa dlho nevidela. Spoznali ju na obrazovke... Pochvaľuje si aj to, že seriál im do dediny priniesol aj potraviny, ktoré tu dlhé roky chýbali, a obyvatelia museli chodiť až do Piešťan. A keďže obyvatelia Novej Lehoty sú väčšinou staršie ročníky, bol to problém.

