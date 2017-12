ODKAZY OD FANÚŠIKOV: Viktor Vincze neváhal odkryť svoje najintímnejšie súkromie, aby chránil Adelu. Takýto dôkaz lásky by chcela počuť každá!

Adela s Viktor sú manželmi od júna tohto roka. Často dostávajú otázku, kedy budú mať dieťa. Iba málokto si uvedomuje, že pre pár môže byť táto otázka nanajvýš citlivou témou. Viktor Vincze všetkým neempatickým neprajníkom napísal jasný odkaz na svoj facebookový profil. Ľudia sú z jeho úprimnosti nadšení. Okrem toho, že vyšiel "s pravdou von", urobil aj potrebnú osvetu.

Toto sú slová moderátora

KEDY BUDEME MAŤ DETI? KEĎ BUDEM MAŤ SPERMIE.

Už sa nechcem pozerať na to, ako sa mojej manželky dookola niekto pýta "kedy už?". Začalo to pred rokmi, vrcholilo pred našou svadbou a pokračuje dodnes. Akoby to bola nejaká bežná otázka o počasí. A akoby bolo nejakou jej povinnosťou mať dieťa. Akoby všetko to, čo dnes moja žena je, nebolo dosť. Problém otehotnieť pritom nie je ženský problém. Je to problém párov. A stále častejšie ho treba riešiť na strane muža. Toto je aj náš prípad.

Kvalita a počet spermií sa u mňa blíži k hranici neplodnosti. Tiež som bol prekvapený. Aj z toho, že muži majú dnes oveľa väčší problém, ako si pripúšťajú. 26 rokov, štandardná postava, striedmy pohyb, kde-tu nejaké pivo, žiadne drogy. Zdravý, mladý človek - súdili podľa prvého dojmu v rámci konverzácií aj náhodní lekári. Prečo teda moje telo produkuje tri krát menej spermií na mililiter ako je hraničné minimum podľa Svetovej zdravotníckej organizácie? Prečo je väčšina z nich morfologicky nevhodná na počatie? Odpoveď reprodukčných odborníkov znela: nevieme.

Možno sú to obtiahnuté rifle, možno sedavý spôsob života, stres, antibiotiká, alebo hormóny vo vode. Možno je to technológiami. Som súčasťou generácie, ktorá má odmalička vo vrecku mobil. Plodnosť mužov je na tom vraj naozaj zle. Bývalý hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre reprodukčnú medicínu Markíze povedal, že v čase, keď on končil medicínu, našli v jednom mililitri ejakulátu 120 miliónov spermií. Dnes je rád, ak ich nájdu 15 miliónov na mililiter. O 87 percent menej. Čo s tým? Spermie dozrievajú skoro 80 dní. Mne lekári vravia, že ak zmením životný štýl, možno sa časom niečo zmení. Skúšam teda všetko. Vymenil som úzke boxerky za voľné šortky, jem viac zinku, robím si častejšie prechádzky v práci, aby som sa schladil. Úplne som prestal fajčiť, piť, lepšie sa stravujem.

Súčasný hlavný odborník kolegovi Mišovi Kovačičovi v jeho relácii povedal, že muži by tiež mali začať myslieť na zmrazovanie spermií, pretože ich kvalita a počet budú ďalej klesať. Zaráža ma, že ak toto štát vie, prečo to s mužmi nerieši? Zaujímam sa o verejné dianie, no o stave mužskej (ne)plodnosti som prvýkrát počul, až keď mi dali môj vlastný katastrofálny spermiogram. Keďže na celonárodnú iniciatívu sa spoliehať nedá, musíme sa, zatiaľ, každý zariadiť sám. Muži, ak sa vám nedarí mať dieťa, dajte sa otestovať. A nečakajte až kým sa rozhodnete mať deti, lepšie je vedieť tieto veci skôr. Možno sa ubezpečíte, že ste v poriadku. A keď nie, aspoň sa môžete nejak zariadiť. Možno dostanem časom lepšie správy aj ja.

V každom prípade, ak sa najbližšie budete chcieť spýtať niekoho, kedy už bude mať dieťa, spomeňte si na tento príbeh. A zvážte, či by nebolo lepšie sa už nepýtať, najlepšie ani žien, ani mužov. Možno sa opýtajte seba, že ak sa to netýka vás, či sa to raz nebude týkať vašich detí.

