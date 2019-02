Ohúrte v lete hladkou pokožkou ako miss Jeanette Borhyová a modelka Simona Krainová

Konečne epilácia, ktorá nebolí! Sľubujú to na klinike estetickej medicíny a plastickej chirurgie, ktorej tvárou je modelka Simona Krainová. A že nejde len o prázdne sľuby, potvrdzuje aj misska Jeanette Borhyová. Tiež ju, ako mnohé z nás, obťažoval večný boj s chĺpkami. Vyskúšať laserovú epiláciu sa však bála. „Keď už aj tie predošlé metódy boli vraj bezbolestné, vždy som od niekoho počula, že predsa len to páli. Priznávam, bála som sa bolesti,“ hovorí kráska, ktorá však teraz zmenila názor.

Pre každý chĺpok

Otravné holenie, vyrážky, bolesť pri depilácii, začervenanie či zarastanie chĺpkov môžete hodiť za hlavu. Na klinike disponujú riešením pomocou presne cieleného lekárskeho vysoko výkonnostného laseru novej generácie, s ktorým pracuje špeciálne zaškolený zdravotný personál. „Tradičné odstraňovanie chĺpkov elektrickou ihlou a voskom je bolestivé a nákladné. Tomu všetkému sa dá vyhnúť pomocou novej laserovej epilácie, ktorá trvale znižuje nežiaduce ochlpenie na tvári a po tele za omnoho kratší čas a s vyšším komfortom, než aký umožňujú tradičné postupy alebo iné lasery. Okrem vysokého výkonu a trvalého výsledku klienti ocenia jeho bezbolestnosť. Poradí si s chĺpkami na tvári, chrbte, hrudi, rukách, nohách, oblasti slabín či podpazušia. A navyše, teraz v zime je ten správny čas,“ odporúča zdravotná sestra Katarína Čičková. Bežné laserové epilácie na trhu majú svoje obmedzenia s ohľadom na farbu pleti, farbu vlasov a hrúbku ochlpenia. Lekárska vysokovýkonnostná laserová technológia epilácie však umožňuje účinne ošetrovať klientov všetkých fototypov, farieb vlasov a jemnejšieho ochlpenia. Ako to funguje? Presne cielený laser vysiela lúč svetla, ktorý je pohltený pigmentovým farbivom chĺpka a prejde vrchnými vrstvami kože až k jeho cibuľke a tepelne ju zničí. „Zničením cibuľky, korienka chĺpka tak dochádza k jeho nenávratnému poškodeniu. Epilácia je vhodná na všetkých častiach tela od malých lokalít, ako napríklad horná pera, až po veľké lokality, akými je chrbát,“ hovorí K. Čičková.

Nepišťala

Jeanette zatiaľ podstúpila dve ošetrenia z odporúčaných troch a už teraz si to pochvaľuje. „Keď som počula, že robia epiláciu s novým prístrojom, ktorý je bezbolestný, rozhodla som sa vyskúšať to. Je to moja prvá skúsenosť s laserovou epiláciou a som nadšená. Vôbec to nebolelo. Možno na niektorých miestach, kde sú chĺpky hrubšie, to trošku cítiť, ale nie tak, aby som pišťala od bolesti,“ smeje sa. „Prekvapilo ma, že už po prvom raze som videla, že mi na niektorých častiach prestali rásť chĺpky,“ teší sa Jeanette, ktorá si dala ošetriť celé nohy a podpazušie. „Som veľmi spokojná. Je to aj veľmi rýchla procedúra, za dvadsať minút som bola hotová.“

