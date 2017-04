Oľga Feldeková priznáva, že trápenia svojich detí by najradšej zobrala na seba

Oľga Feldeková rozosmieva ľudí v relácii Sedem a humoru sa drží aj pri otázkach o súkromí. No aby sme boli aktuálni, začali sme otázkami o Veľkej noci. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, v podaní Oľgy Feldekovej môže byť aj táto téma zábavná.

Ako oslavujete Veľkú noc? Máte vlastné rodinné tradície?

Pred Veľkou nocou umývam okná, s vnúčatami maľujem kraslice, do vázy dávam bahniatka, kupujem kindervajcia a vo štvrtok telefonujem deťom, aby na Veľký piatok nejedli mäso. Pripravujete aj veľkonočné dobroty? Varím šunku, cviklu s chrenom, rezne, zemiakový šalát. Nepečiem. Niektorí členovia rodiny sladkosti nesmú a niektorí nemusia.

Pochádzate z Oravy, aké máte zážitky z detstva? Bol váš dom cez sviatky „pod vodou“, chodili k vám partie šibačov?

Aby sa mama vyhla náporu kúpačov, každý rok ma posielala do Bratislavy, kde býval môj otec. Aby som vedela, že je Veľká noc, decentne ma pofŕkal voňavkou. Keď sa nepozeral, „dovoňavkovávala“ som sa tak dôkladne, že som voňala aj týždeň po sviatkoch. Náš dom vďaka tomu nebol „pod vodou“ a ja som vďaka otcovi ostala suchá a voňavá.

Máte rada tento sviatok?

Mám rada každý sviatok, keď sa zíde celá rodina. Dohromady nás býva okolo dvadsať. My s manželom, deti, ich partneri a vnúčatá. Nie vždy môžu všetci prísť, ale aj tak nás je na moju radosť neúrekom. V relácii Sedem zabávate divákov, ale robiť humor je ťažké.

Čo podľa vás na ľudí zaberá?

Hovorí sa, že je ľahšie ľudí rozplakať ako rozosmiať. Sú ľudia, ktorých nerozosmejete, aj keby ste sa vyzliekli donaha. Niektorí majú radi čierny humor, iných rozosmeje vulgárne slovo. Porušovanie tabu ľudí často rozosmeje. Neodsudzujem tento druh humoru, ale ja nie som na to stavaná, aj keď mi občas niečo uletí. Ľudia, ktorí si vedia vystreliť aj sami zo seba, sú zvyčajne veľmi vtipní.

V spomínanej relácii dokazujete, že táto vlastnosť vám nechýba. Museli ste sa to naučiť alebo je pre vás prirodzené, že sa neurazíte a neberiete veci osobne?

Ak si moji kolegovia uťahujú zo mňa, som na to pyšná. Sama im tú príležitosť poskytujem. Vyrábam trapasy aj nechtiac. Smejú sa zo mňa, lebo ma asi majú radi. Ale vysmievať sa z druhých, to nie je humor. V našej Sedmičke to nikto nerobí. Iné je všimnúť si niečo smiešne na politikoch. Nikdy to nie je surové a politici, keďže za nás rozhodujú a platíme ich z našich daní, musia niečo vydržať. Rozumní politici to tak berú a neurážajú sa.

Predsa len, čo sa vás v živote naozaj dotklo.

Keď sa mi narodil brat. Mala som štyri roky a dotklo sa ma, že už nie som jedináčik. Odvtedy som si nevšimla nič, čo by sa ma malo dotknúť. Asi preto, lebo mám dlhé vedenie.

Keď čítam rozhovory s vami, niekedy neviem, kedy hovoríte vážne a kedy žartujete. Vnímajú vás tak aj vaši priatelia?

Niekedy to neviem ani ja. Keď sa zasmejú, asi som povedala niečo vážne. Zdedili po vás zmysel pre humor aj vaše deti? Všetky deti majú zmysel pre humor. Nielen naše. Žiaľ, keď niektoré deti dospejú, humor ich z rôznych dôvodov prejde.

Humor je korením života aj v manželskom vzťahu, súhlasíte s tým?

V manželstve je humor dôležitý. Ale klobúk dolu pred manželkou, ktorá sa smeje, ak si jej manžel pravidelne utiera topánky do obrusu. U nás sa to, chvalabohu, nedeje. Topánky čistím ja.

S manželom Ľubomírom Feldekom ste vtipní ľudia, vyzerá tak aj vaše manželstvo? Smejete sa spolu často alebo skôr debatujete na vážne témy?

Môj manžel je veselý človek, takže nám je veselo. Vážnym témam sa ani vo veselom vzťahu nedá vyhnúť. Prichádzajú choroby a iné trápenia, preto nám nie je vždy do smiechu.

Lenže problémy vedia partnerov aj rozdeliť…

Známy český sexuológ doktor Plzák vymenoval, s akým partnerom sa nedá žiť. S alkoholikom, lenivcom, so skupáňom, s agresorom. Záletníka nespomínal (asi ten Oplzák vedel prečo), ale ja by som ho pridala. Áno, aj to prináša život a napriek tomu ste spolu spokojní už desiatky rokov, vlastne od strednej školy. Každý by chcel poznať recept na šťastné manželstvo.

Vďaka čomu funguje vaše?

Svojho muža nekonečne obdivujem a on vie, že nikto okrem mňa by ho tak slepo neobdivoval. Načo by menil za horšie? Návod na šťastné manželstvo neexistuje, ale žiť s partnerom, na ktorom nestojí za obdiv ani suchá niť, musí byť utrpenie.

Chváli aj manžel vás? Čo je jeho obľúbená formulka?

Manžel ma chváli ustavične. Keby bola všetko pravda, za čo ma chváli, už som dávno svetová celebrita. Podľa štatistík rozvodovosť veľmi stúpa.

Prečo podľa vás je to tak, že si partneri nedokážu udržať manželstvo?

Dôvody na rozvod sú v každom manželstve iné. Niektorí sa rozvádzajú preto, lebo sa radi častejšie ženia alebo vydávajú. Ženám sa často dávajú rady, ako si udržať muža – čo nikdy nehovoriť, ako sa obliekať, jednoducho, za akých podmienok, ktorých je nekonečne veľa, nás muž neopustí.

Myslíte si, že je v poriadku, keď sa ženám podsúvajú takéto parametre?

Ak sa žena musí triasť o to, aby si muža udržala, obmedzovať sa, robiť len to, čo sa mu páči, je to poburujúce. Ak taký muž na obmedzeniach trvá, treba ho pánskym krokom poslať kadeľahšie. Nijaký muž za tú námahu nestojí.

Ako ste vnímali, keď dvom vašim deťom nevyšli manželstvá? Ste typ mamy, ktorá by si radšej starosti svojich detí odtrpela za ne, alebo to beriete, že každý si musí odžiť svoje problémy.

Keď sa rozviedla naša dcéra, mali sme väčšiu radosť, ako keď sa vydávala. Ona mala pocit, ako keby jej z nohy odopli obrovskú olovenú guľu. Guľa sa držala zubami-nechtami, nebolo jednoduché ju odopnúť. Deťom sa do života nemiešame, sú dospelé. Ale keby bola možnosť vziať ich trápenia na seba, urobím to bez váhania.

Vychovávať päť detí nie je jednoduché. Našli ste si priestor venovať sa sama sebe, svojim koníčkom alebo ste typ ženy, pre ktorú sú deti a rodina naplnením?

Materstvo je radosť. Niet krajšieho a lepšieho koníčka, ako sa venovať výchove detí. Čo je podľa vás na výchove najťažšie? Najťažšie na výchove je ísť dobrým príkladom.

Kde podľa vás pokrivkáva váš príklad a, naopak, na čo ste hrdá?

Nechcem si sypať popol na hlavu a ani sa chvastať, takže na túto otázku neodpoviem.

Mnoho žien tvrdí, že po materskej dovolenke je ich sebavedomie na nule, mali ste aj vy tento pocit?

Moje sebavedomie nebolo nikdy tak vysoko, aby som si jeho pokles po pôrodoch všimla.

Aké sú vaše ženské rozmary – nákupy, kozmetika, kaderník, manikúra, pedikúra…?

Raz do mesiaca chodím ku kaderníčke. Nie je to rozmar, ale nutnosť. Iné rozmary, čo sa vzhľadu týka, nemám. Oblečenie mi kupuje manžel. Má lepší vkus než ja. Na kozmetike a manikúre som ešte nebola, tobôž nie na pedikúre. Som nesmierne šteklivá na nohách.

A čo babince? Absolvujete takéto stretnutia?

Počas celého života sa mi nestalo, že by som sa skamarátila s niekým, kto by ma sklamal. Mám výnimočné kamarátky, s ktorými sa rada stretávam.

Počula som, že je s vami obrovská zábava. Ste vždy zabávačkou spoločnosti?

Spoločnosť zabávam vtedy, keď sa dostanem k slovu. Zase až tak často to nebýva. Ale moja kamarátka Eňa Vacvalová ma niekedy k slovu pustí..

