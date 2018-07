Ona nesmúti? Šokujúca prezentácia Škamlovej na sociálnej sieti po úmrtí mamy!

Mnohým sledovateľom konta na sociálnej sieti vicemiss z roku 2007 a podnikateľky v oblasti módy a kaviarní by v kritickom týždni, keď jej mama Soňa Dúbravská po ťažkej chorobe opustila tento svet, ani len nenapadlo, čo sa v rodine krásky deje. Romana totiž na Instagram zavesila fotografiu s kamarátkou, miss spred ôsmich rokov Annou Amenovou, na ktorej vysmiate blondínky sedia v aute a pod fotkou si trojica, ešte spolu s ďalšou miss z roku 2009 Denisou Mendrejovou, dohadujú destináciu na dovolenku.

Keďže to bolo len štyri dni po úmrtí Škamlovej mamy, mnoho jej followerov ostalo ako obarených, keď si prečítali na Facebooku a neskôr v médiách, že Romane odišla – asi pre všetky ženy najdôležitejšia osoba v živote. Po spomínanej fotke prihodila ešte story, v ktorej mapuje svoje aktivity cez víkend – štvrtý a piaty deň po skone mamy. Blondínka sa vybrala do fitka… V ďalších dňoch pridala story z priestoru, v ktorom zariaďuje spolu s lekárkou Alenou Pallovou spa a oblečené mala červené šaty… Bolo to deň po pohrebe jej mamy v Banskej Bystrici, odkiaľ Romana pochádza. Podľa nášho zdroja, ktorý sa na poslednej rozlúčkye s pani Soňou zúčastnil, jej dcéra prišla „nahodená ako na pohreb sicílskeho mafiána“ a svojím správaním spôsobila šok príbuzným, ktorí na ňu nemajú príliš lichotivé slová.

Sprevádzať na pohrebe ju mal aj jej „tajný“ priateľ, muž zo zoznamu slovenských top boháčov. Do jeho náruče modelka a podnikateľka padla po tom, čo jej pred štyrmi rokmi skrachoval vzťah s otcom dcéry Sáry, podnikateľom Ľubošom Bukovým. Keďže jej partner patrí medzi najbohatších a najvplyvnejších Slovákov, na jeho identitu je v médiách uvalené embargo. Aspoň čo-to z fešáka odhalila Romana pri koncoročnom bilancovaní, keď na svojom profile uverejnila story, pomenovanú „my best“. Skladala sa z jej naj fotografií a zážitkov uplynulého roka. Medzi zábermi s jej dcérkou sa objavila aj fotka, kde Romana na plážovom ležadle bozkáva muža. Označila ho za svoju lásku a pripojila srdiečko.

V posledných mesiacoch sa špekulovalo a viacero zdrojov z blízkosti krásky tvrdilo, že sa s boháčom rozišli. K týmto rečiam prispieval fakt, že niektoré zo svojich prevádzok v Prahe a Bratislave zatvorila a niektorým zamestnancom údajne neplatila výplaty, takže sa šepkalo, že bohatý priateľ jej biznis prestal financovať. Aj nedávne hýrenie s manželkou exministra Jána Počiatka Ivanou v Londýne označovali Romanini blízki za „urvatie sa z reťaze“ a hľadanie nového boháča v najvyšších londýnskych kruhoch… Akokoľvek to Romana má v súkromnom živote a s prežívaním smútku nad stratou mamy, je však len jej vec. Možno jej práve cvičenie či dovolenka s priateľkami pomáhajú vyrovnať sa s ťažkými chvíľami.