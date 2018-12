Ondrej Kandráč (40) sa po Vianociach vždy bojí garderobierok, lebo...

Celá rodina Kandráčovcov sa vyobliekala do krojov a vybrala sa na chalupu moderátorky Katky Jesenskej, kde natočili vianočný diel relácie Na chalupe. Na Vianoce sú už teda správne naladení. Ako to u nich vyzerá cez sviatky? V prvom rade domácnosťou neznie Jingle Bells ani iné vianočné svetové klasiky. Kandráčovci počúvajú iba domáce koledy, aj v ostatných veciach sú verní slovenským tradíciám. „Manželka je absolútna hviezda, pretože vie vyvárať a vypekať všetky špeciality, ktoré sa rokmi v našich rodinách tradovali a recepty sa posúvali z generácie na generáciu. V tomto je naozaj výnimočná. Ja skôr vytváram priestor, aby mohla vyvárať a vypekať,“ hovorí hlava rodiny Ondrej Kandráč.

Najvďačnejší poslucháč

Ako správna muzikantská rodina aj počas Vianoc si Kandráčovci vyhrávajú. „Playlist nastavujem ja, takže u nás doma musia hrať koledy, ktoré sú nám blízke. Počúvame koledy mojej mamky Oľgy Kandráčovej, ktorá nahrala niekoľko vianočných albumov, alebo naše. Syn Ondrík hrá na husliach, je druháčik na základnej umeleckej škole, a dcéra Emuška je fantastická speváčka. Ja im sekundujem a mamka je náš najvďačnejší poslucháč,“ opisuje sviatočnú atmosféru.

Nahnevané garderobierky

Keď tradície, tak aj v jedle. Ondrej Kandráč priznal, že vianočným dobrotám nedokáže odolať, čo sa potom odrazí na jeho kostýmoch. „Keď prídem po Vianociach do práce, garderobierky v televízii sa zlostia a pozerajú na mňa vyčítavo, že zase som neodolal…“ smeje sa umelec. Najradšej má tradičné východniarske bobaľky, po slovensky opekance. „Neviem sa ich dojesť,“ priznáva. Žiadny polotovar by u nich nemal šancu a manželka Erika vie túto dobrotu urobiť skvele. „Asi by mi to nechutilo, keby som niečo na štedrovečerný stôl kúpil v nejakom hypermarkete. Robí ich manželka, aj keď v poslednom čase túto štafetu prevzala moja mama. Tiež je fantastická kuchárka. Je rada, že niečím prispeje k našej štedrovečernej večeri. Nám aj bratovi ich prinesie, takže cez mamine bobaľky sme mysľou všetci spojení. Na štedrovečernú večeru si ich len dochutíme, môžu sa podávať s makom, medom, tvarohom alebo iba tak, nasucho.“