Opäť pod nožom. Prvé slová Zuzany Belohorcovej po prebratí z narkózy

Pred rokom si počas mesačného pobytu na Slovensku a v Čechách dala bývalá moderátorka, žijúca v Miami, urobiť korekciu jaziev po predošlej úprave poprsia a odstrániť kŕčové žily. Aj počas tohto leta si odskočila do Prahy pod chirurgický nôž a tesne po prebudení z narkózy nám vysvetlila dôvod. „Operovali mi pruh v slabinách, ktorý ma trápil po pôrodoch Salminky a Nevka. Samozrejme, že ma to obmedzovalo a bolo to aj neestetické, išlo o menšiu hrčku. Bolelo to pri väčšej námahe, dlhom chodení, aj pri cvičení. Hrozilo riziko, že by to mohlo prasknúť,“ povedala nám Zuzka.

Práve kvôli nej nepodstúpila tento takmer hodinový zákrok minulý rok. „Pred rokom som absolvovala dve operácie v plnej narkóze - jazvy a kŕčové žily, tak sme sa s lekárom dohodli, že toto necháme na ďalší rok. Je to už posledná vec, čo si dávam dokopy po pôrodoch. Bolo to akútne, nič kozmetické. Je lepšie mať to v poriadku, vyoperované,“ opisuje svoj vyriešený problém Zuzka.

Prezradila, čo si hovorila na sále tesne pred uspaním: „Dúfam, že som s operáciami už skončila. Nie je to nič príjemné.“ V tejto chvíli ešte nevie, aké obmedzenia ju čakajú, trápil ju najmä hlad. „Teraz nemôžem jesť. Už sa teším, keď si budem môcť dať klasické detské piškótky, čo som si do nemocnice vzala,“ uzavrela so smiechom.