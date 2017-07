OPÄŤ PREKVAPUJE! Andrea Verešová priznala, aké milosrdné lži počúva od svojho muža

Slovenská modelka vo vodách česko-slovenského šoubiznisu pláva už roky. Udržať si v tomto prostredí dlhodobý vzťah je malý zázrak. No Andrei sa to s manželom Danielom Volopichom (52) darí už desať rokov. Modelka nám porozprávala, ako to u nich doma funguje.

Milosrdné lži

„Žena je trošku ako stroj. Snažíme sa stíhať prácu, deti, muža, preto potrebujeme mať pocit, že chlap si nás váži, má nás rád, sme pre neho stále atraktívne. A keď to prestane, stáva sa, že začneme hľadať inde,“ tvrdí Andrea a dodáva, že jej nikdy nenapadlo obzerať sa po inom chlapovi.

„A môj muž mi dáva pocit, že ani on sa nepozerá po iných babách. Hovorí mi: „Miláčik, ty si mi tak pokazila mierku hodnôt. Keď sa pozriem inde, nič sa mi nepáči, tak sa radšej už ani nepozerám,“ opisuje s úsmevom fungovanie manželstva modelka. Aj pri týchto slovách je však pevne nohami na zemi: „Je zlaté počúvať to od svojho muža, aj keby to mala byť len, ako sa hovorí, milosrdná lož. Sú to také tie milé kaleráby.“

Zbožňovaná

Andrea si uvedomuje aj negatívne vlastnosti partnera, neplánuje ich však rozoberať verejne. Myslí si, že každému vyhovuje niečo iné, a ona presne vie, prečo si vybrala svojho muža.

„Niekde som čítala, že by sme nemali byť s niekým, kto nám nedáva pocit jedinečnosti, lásku, že ste iba jeho a žije pre vás. A to mne môj muž dáva skoro každý deň. Schválne hovorím skoro, pretože sú dni, keď sa výnimočne nevidíme, kvôli práci. Ale vždy keď sme spolu, hovorí mi, že som jeho láska, hviezda, že ma zbožňuje a že ma miluje. Celých desať rokov… Ale to mi verí iba málokto, smeje sa Andrea.

Nič nie je ideálne

Modelka dobre pozná nástrahy brandže – klebety, intrigy a konkurenčné boje, ktoré často zasahujú do vzťahu dvoch ľudí. Brunetka však vie, prečo ju s Danielom zatiaľ nič nerozdelilo.

„Obaja sme v znamení Raka a rodina pre nás znamená najviac, je posvätná. Preto nám to napriek tomu, že sa pohybujeme v šoubiznise, klape,“ tvrdí rozhodne a dodáva. „V každom partnerstve prichádzajú krízy, nezhodnete sa v názore, nie vždy je to ideálne. Aj keď prídu deti, veľa sa zmení, pretože už to nie je len vaša milenecká bezstarostnosť, nemôžete sa len tak vybrať na hocijaký výlet alebo dovolenku. Samozrejme, aj na tých výletoch sa vedia páry pekne posekať,“ smeje sa Andrea. Z toho je jasné, že ani kráska nežije iba v rozprávke, ale zo svojho života najviac vníma iba dobré veci.