Opäť voľná! Sexica Lucia Senášiová prezradila, prečo sa rozišla s manželom

Pred vyše tromi rokmi sa odsťahovala do Milána, keď si padli do oka s fešným Talianom Simonem Ruggerim. Zakrátko vhupli do manželstva romantickým obradom na pláži v Miami. Krásnemu páriku sa črtal rozprávkový život, no happy end sa nedeje. Po troch rokoch sa rozišli a žijú odlúčene. Rozvodu sa však vyhnú. Svadbu z Miami si totiž nedali doma potvrdiť. „Zabudli sme, že to treba do pol roka registrovať, a neskoro sme sa zobudili,“ smeje sa Lucia.

Zvykni si alebo čau!

Luciin manžel sa ako majiteľ modelingovej a reklamnej agentúry každý deň točí okolo krásnych žien a to v spojení s talianskym temperamentom vytvára živnú pôdu pre žiarlivosť. Blondínka priznáva, že aj to zohralo úlohu v rozpade vzťahu. „Áno, Taliani sú temperamentní a majú sklon k sukničkárstvu. Na začiatku som žiarlila. Vravela som si – Preboha, čo si to dovoľuje?! Prišli sme napríklad na diskotéku a on sa zrazu po dvoch minútach baví s dvomi babami a dáva im telefónne číslo. To ma vytáčalo, ale vysvetlil mi, že to je jeho robota. Buď si zvyknem, alebo čau,“ vraví úprimne.

Vraj si zvykla, ale časom sa kopili maličkosti, ponad ktoré sa už nevedela preniesť: „Vzťah je o kompromisoch, ale my sme obaja silné charaktery a každý si chcel presadiť to svoje. Ja som do vzťahu dávala veľa, ale keď som nevidela žiadnu reakciu, už sa mi nechcelo ustupovať.“

Žienka domáca

Veľkú úlohu v rozpade vzťahu zohral aj Luciin nedostatok práce v Miláne. „Aj keď môj muž má agentúru na modeling a herectvo a pretláčal ma, nakoniec som si vždy viac roboty našla sama na Slovensku. Keď som prišla na dva-tri týždne domov, pracovala som a do Talianska som chodila ako na dovolenku. Tam som robila skôr kuchárku. Na začiatku ma síce bavilo starať sa o niekoho, vyvárať mu, ale keď som to robila nonstop každý deň a vstávala som o pol hodiny skôr, aby som mu odšťavila ovocie, už ma to prestalo baviť,“ smeje sa misska.

Cepoval ju

Vraj trikrát za deň varila zdravé jedlá, keďže Simone si na to potrpí a stará sa o svoju postavu. No aj o Luciinu a to bolo takisto dôvodom nezhôd. „Prišla som zo Slovenska a on sa na mňa len pozrel a skonštatoval – Hm, zas sme boli doma, čo? Po dvoch týždňoch takto vyzeráme? Bol na mňa veľmi prísny. On jedáva najmä proteínové jedlá a skoro vôbec nepije. Keď som si dala pohárik, bol z toho problém.“

Zaťažený na zovňajšok

V rámci záchrany manželstva navrhla Lucia model fungovania: dva týždne bude na Slovensku a dva pri mužovi v Miláne, no začali sa odcudzovať. „Bolo to perfektné, kým som mala vlastný byt a on tiež a videli sme sa každý večer nastajlovaní, keď sme išli na žúry. Len čo sme však začali spolu bývať a už sme sa videli v bežných situáciách, bez mejkapu alebo spotení vo fitku, už to bolo iné. Môj muž je zaťažený na zovňajšok a bolo náročné byť vždy tip-top. Ale inak je super, skvelý človek, vychádzame spolu veľmi dobre. Ak sme od seba, nemáme žiaden problém.“

Pod kontrolou rodičov

Na bývalého muža nežiarli. „Určite nie je pol roka sám… To sa nedá. Hovoríme si navzájom, keď sa s niekým stretneme, no vážne známosti ani jeden z nás nemá. Momentálne sa mi ani nechce začínať nový vzťah – zase sa spoznávať, riešiť jeho návyky v domácnosti…“ vzdychne si Lucia, ktorá opäť býva s rodičmi vo svojom rodinnom dome.

Smeje sa, že sa ju pokúšajú kontrolovať. „Keďže som roky žila sama a potom s mužom, nepoznajú moje návyky. Nespoznávajú svoju dcéru v niektorých situáciách, napríklad keď chodím nadránom domov,“ smeje sa bývalá modelka.

Ponuky na modeling nemá, na pózovanie je vraj už stará. No než odišla do Talianska, postavila sa na druhú stranu objektívu a práci fotografky sa venuje stále. „Fotím na rôzne účely, teraz idem fotiť na obal CD jednej speváčky. Aby som ostala v spojení s módou, rozbieham e-shop s talianskym oblečením. Miláno mi veľmi chýba. Teraz, keď žijem zas v Bratislave, mám pocit, akoby som mala v Taliansku viac možností…“ konštatuje.