Ožije Janis Joplin? Pol storočia po slávnom festivale Woodstock sa chystá pokračovanie

Predchodca všetkých hudobných festivalov, legendárny Woodstock, sa má v lete opäť vrátiť. Po päťdesiatich rokoch! Počas trojdňového podujatia sa na pódiu vystriedajú rôzne hudobné štýly, dokonca rap. Možno príde aj hologram Oficiálne mená interpretov ešte nie sú známe, ale v hudobnom zákulisí sa tvrdí, že takmer istá je účasť Eminema a Beyoncé. Ten prvý je symbolom mladšej generácie a speváčka má zasa silné producentské zázemie a jej manžel Jay-Z si možnosť takejto masívnej propagácie svojej polovičky určite nenechá ujsť, navyše v brandži má silnú rozhodovaciu pozíciu. Organizátori uvažujú aj o tom, že by zavolali niektorých účinkujúcich z pôvodného Woodstocku z roku 1969. Tu nastáva problém, pretože väčšina hviezd už nežije. Joe Cocker, Jimmi Hendrix či Janis Joplin tak podľa všetkého zaspievajú len z obrazovky alebo sa využije moderná technológia a vrátia sa na scénu ako hologram. Kto však vraj ponuku dostal, je gitarový mág Carlos Santana a aktivistka a speváčka Joan Baez.

To bol žúr!

Zopakujme si, čo sa to vlastne pred polstoročím stalo. Začalo sa to nenápadne. Partia mladých mužov sa rozhodla usporiadať hudobnú akciu, ktorá im však prerástla cez hlavu. Plagáty lákali na tri dni mieru a hudby, ale ľudia, ktorí tam prišli, chceli dať najavo aj svoj protivojnový postoj a vyzdvihnúť kvetinové hnutie, ktoré v tom čase hýbalo svetom. Pre hippies sa Woodstock stal možno najväčšou príležitosťou, ako dať najavo nesúhlas s vojnou vo Vietname. Počítalo sa, že príde maximálne 200-tisíc ľudí, napokon sa na podujatie vybral celý milión záujemcov. Nastal najväčší kolaps v histórii dopravy, ľudia nechali odstavené autá na diaľnici a mnoho účinkujúcich museli na festival prepraviť helikoptérou. Nával ľudí spôsobil, že sa zrušilo osemdolárové vstupné a návštevníkov púšťali na podujatie zadarmo. A dav? Vydržal daždivé počasie, blato, nepohodlie, tlačenicu aj nedostatok potravín. To všetko sa zahalilo do trávového dymu a spomienok na výbornú muziku a až príliš veľa voľného nespútaného sexu. Zároveň však treba pripomenúť, že Woodstock bol aj akousi bodkou za celou érou hippies a aj za zlatými 60. rokmi. Nastala tvrdá realita.

Požiar aj znásilnenie

Za 50 rokov od prvého Woodstocku bolo, samozrejme, mnoho pokusov, ako slávne podujatie oživiť. Štvrťstoročie po premiére došlo do Saugerties asi 450-tisíc ľudí, ktorých roztancovali Peter Gabriel, Aerosmith, Bob Dylan, Metallica či Green Day. Už to nebolo len o láske k hudbe, za všetko sa draho platilo. Len vstupenka stála osemdesiat dolárov. Morálnu ranu potom dostal Woodstock v lete 1999, keď si tridsaťročnicu pripomenuli na leteckej základni Grifiss v New Yorku. Prišlo opäť menej ľudí, dvestotisíc, ale tí urobili z akcie hotové peklo. Keď hrali Red Hot Chili Peppers, zapálilo rozjarené publikum ohne a vznikol ničivý požiar. V ďalších hodinách polícia riešila hromadné znásilnenie počas koncertu Limp Bizkit. Nad týmto všetkým sa určite zamýšľajú organizátori „tohtoročného Woodstocku“, ktorých čaká veľmi ťažká úloha.

Deti Woodstocku

Podľa informácií by interpretov na „novom“ Woodstocku malo byť viac ako štyridsať a program by mal obsahovať aj rôzne prednášky či diskusie. Účastníci budú môcť navštíviť aj múzeum s tematikou 60. rokov s rôznymi artefaktmi z pôvodného festivalu. Organizátori majú v pláne zamerať sa na ľudí všetkých vekových kategórií. Či sa podarí opäť navodiť nezabudnuteľnú atmosféru Woodstocku plnú hudby či neviazanej zábavy, je, samozrejme, otázne, ale na sociálnych sieťach začali diskutovať už aj sedemdesiatnici, ktorí boli vtedy dávno v dave divákov tohto nezabudnuteľného podujatia. A ohlásili sa aj päťdesiatnici, ktorí si dokonca vytvorili vlastnú komunitu Deti Woodstocku a ktorí sa snažia zorganizovať na podujatí stretnutie tých, ktorých vraj počas toho nezabudnuteľného žúru v lete 1969 priamo na podujatí počali.