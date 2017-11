Páči sa vám? Vidiecky dom Petra Batthyanyho pripomína skôr luxusnú vilu než obyčajnú chalupu

Zdá sa, že aj seriálový kapitán Nagy Maroš patrí medzi umelcov, ktorí dokážu vymeniť žiarovku aj pribiť klinec. Aj preto sa rozhodol, že kúpi rozpadnutý dom. A hoci tvrdí, že to bola láska na prvý pohľad, keď prišiel dnu, bol chvíľu v šoku. „Keď som to tu kúpil, vyzeralo to úplne inak. Domček bol v značnom rozklade, ale veľmi sa mi páčil a mal fantastický genius loci. Keď som prišiel dnu, bol som zdesený – druhý by to zbúral, ale ja som to skúsil zrekonštruovať. Nebola tu voda, elektrina, nič, začali sme malými prácami až zostali len holé steny. Aj strecha išla dolu. Ale to nič, dá sa tu bývať,“ opisuje herec Peter Batthyany začiatky chalupárčenia. „Neuvedomoval som si, do čoho idem, až neskôr som pochopil, o čom to je. Ale neľutujem, pretože dnes to už stojí a je to pre celú rodinu, priateľov...“ dodáva.

Moderný futbal

Herec teraz na chalupe väčšinou už iba oddychuje, veď má všetko hotové a užíva si pokoj vidieka. „Je to úplne iný spôsob života ako v Bratislave. To sa mi páči. Sú to dva svety. Jeden v Bratislave, ktorý poznáme všetci, pretože sa naháňame, pracujeme, doba je pretechnizovaná. Tu zasa ľudia milujú svoju zem, sú srdeční, mäkkí, starajú sa o pôdu…“ vysvetľuje. Tak ako jeho seriálové postavy aj on sám má veľmi blízko k dolnej zemi. Rodina jeho mamy pochádza z Veľkého Medera, v ktorého okolí trávil detstvo. Po maďarsky síce hovoriť nevie, ale rozumie. Predstaviteľ nezabudnuteľnej tety Márgit z Mafstory trávi čas aj trochu netypickou zábavkou pre chalupárčenie. Vo svojej oáze pokoja hráva playstation. „Teraz hrám futbal so svojím kamarátom Tominom. Nie je to nádhera? Je to jedna z činností, ktorú na chalupe rád robím. Občas takto oddychujem, ale nie často. Je to super relax a chlapská zábava,“ hovorí s úsmevom.

Vzácny kúsok

Na pec, ktorú majú v kuchyni, je hrdý. Robili ju maďarskí majstri. „Orlík, ktorý letí do budúcnosti – to je náš syn. Divé prasiatko, ktoré musí všetko vyrýpať a odniesť, to som ja. Tokáň – to je Dáška. Asi nemali nič iné,“ vysvetľuje herec a dodáva: „Vy ženy máte úžasný dar, nás chlapov jednoducho ,ukecáte‘ a tokáň v jednom kuse volá, stále ,kecá‘. Pôvodne to malo byť niečo krajšie – páv s nádherným perím. Zaslúžila by si ho viac ako tokáňa! Ale Maďarovi ťažko vysvetlíš, keď nevieš povedať, že chceš páva, a tak ti dá tokáňa,“ smeje sa.