Pamätáte si ako vyzerala Máziková pred rokmi? V celoživotnej forme ju vraj udržuje TENTO ranný rituál

Snívala o právnickom titule, ale po dvoch rokoch štúdium prerušila, pretože sa chcela venovať sľubne sa vyvíjajúcej speváckej kariére. Vyplatilo sa. Do povedomia sa dostala vďaka súťaži Zlatá kamera v roku 1965. Vyhrala pesničkou „Chytila jsem na pasece motýlka“, ktorú preslávila Helena Vondráčková. Kráska čoskoro začala spievať s kapelou Braňa Hronca, objavovať sa na festivaloch a vydala sa i na medzinárodné turné po Nemecku. Viackrát sa jej podarilo zvíťaziť aj v súťaži Bratislavská lýra.

V súčasnosti žije v Nemecku so svojím manželom Petrom, no stále odbieha aj do slovenského šoubiznisu. Stále krásna žena sa už rok teší titulu babička. Jej jedinému synovi Benjaminovi sa narodila dcéra Lilly Alessandra, ktorú, ako hovorí, rozmaznáva.

Vďačná plávaniu

Speváčka si síce potrpí na to, aby vyzerala čo najlepšie, nechce však za každú cenu robiť zo seba mladicu. Dôležité je starnúť dôstojne. „Máme toľko možností, ako sa skrášliť. Nevravím len o plastikách, pretože tie neuznávam. Dala som si urobiť iba viečka, pretože dnes by som už asi nič nevidela. Lepšia forma sa dá dosiahnuť oveľa zdravšie. Životospráva, strava, krémy, myslenie. A najmä si nemyslieť, že si tá najkrajšia a najlepšia, lebo vždy je niekto lepší než ty,“ konštatuje žena, ktorá dopraje relax aj svojej figúre. „Každé ráno si zaplávam, ale chodím aj na masáže. Telu predsa musíme dopriať.“