Pamela Anderson experimentuje s vizážou: Kvôli komu chce omladnúť?

Keď už to pred pár rokmi so sexepílom Pamely Andersonovej vyzeralo zle-nedobre, skúšala nájsť spôsob, ako si zachovať svoju stránku vampa. Pred troma rokmi dokonca stavila na radikálnu zmenu a ostrihala si blond kadere celkom nakrátko. Väčšine žien by to ubralo zopár rokov, Pamele to, nanešťastie, uškodilo a padla do sivého priemeru. Riešila to parochňami, teraz má už opäť dlhšie vlasy a rozhodla sa experimentovať celkom iným spôsobom – chodí striedmo oblečená a prestala nosiť mejkap!

Nenalíčená sexbomba

Pam akoby čakala na príchod okrúhlej päťdesiatky s pokorou a vyrovnaná s vekom. Dokonca to vyzerá, že ju charita začala baviť väčšmi než prezentovanie vlastného ja. Navyše, pozornosť na večierkoch sa teraz upiera najmä na jej šviháckeho syna Brandona, ktorý má dvadsať rokov a sprevádza svoju slávnu matku na väčšine verejných podujatí.

Napríklad pred pár dňami boli spolu v Los Angeles na charitatívnej akcii, ktorej cieľom bolo pomôcť zdevastovanému Haiti. Žúr vymyslel herecký kolega Sean Penn a Pamelu najskôr takmer nikto nespoznal, rozhodne nevyzerala ako playmate. Dokonca zanevrela na šaty s veľkým dekoltom a namiesto pŕs odhalila iba ramená. A úplne zmizli jej mačacie oči. Bola takmer nenalíčená.

Charitatívne srdce

Pamela má výhodu, že nech urobí čokoľvek, stále sa o nej hovorí. Doteraz bola v kurze najmä preto, lebo sa ako posledná nahá modelka objavila na obálke Playboya a stále sa rozoberala aj jej návšteva ruského Kremľa. Za všetko mohol list prezidentovi Putinovi, ktorý súvisel s ochranou zvierat, a tak Pamelu pozvali do Moskvy na audienciu. Herečka tam všetkých šokovala informáciou, že jej prababička z matkinej strany bola Ruska, ktorá emigrovala najprv do Holandska a potom do Kanady.

Pamela sa stihla zapojiť aj do migračnej problematiky, pretože navštívila utečenecký tábor na severe Francúzska. Kam nepustili kandidátku na prezidentku Le Penovú, tam vítali Pamelu s otvorenou náručou. A tá priniesla deky, jedlo a maľovanky pre deti. V médiách potom ironicky rozmazávali fakt, že možno by niektorých v tábore viac potešil jeden z časopisov, kde Pamela toho na sebe priveľa nemá.

Skrátka, keď sa Pamela obzrie za uplynulými desaťročiami, má na čo spomínať. A my s ňou. Ikonická plavčíčka, nahota vo všetkých možných magazínoch pre pánov, šteklivé domáce video, štyri svadby a rozvody a dvaja synovia. Podľa všetkého sa z niekdajšej provokatérky stáva slušná žienka domáca. Alebo je to len nádych pred ďalšími škandálikmi?

Priateľ z ambasády

Vyzerá to totiž tak, že novým objavom hviezdy, ktorá sa kedysi vrhla do manželstva s hudobníkom Tommym Leeom už po štyroch dňoch známosti, je naozaj zaujímavý muž, údajne zakladateľ internetového portálu WikiLeaks, ktorý v roku 2010 zverejnil štyristotisíc tajných dokumentov o vojne v Iraku. S Julianom Assangeom (45) sa zoznámila už pred troma rokmi, keď jej radil pri založení jej nadácie.

Pamela tohto vyhnanca, ktorý našiel azyl na ekvádorskej ambasáde v Londýne po tom, ako ho obvinili zo znásilnenia vo Švédsku, často navštevuje. Pre médiá povedala, že jej záleží na jeho zdraví. Vraj mu nosí vegánske jedlá a servíruje mu ich tak, ako sa na hviezdu jej formátu patrí – bez podprsenky.

