Patrik Herman so slzami v očiach, lekári v šoku. Ako sa také niečo mohlo stať?

Už roky sa pracovne borí s marazmom, ktorý dokáže vyprodukovať štátny aparát a otráviť nám tak život. Patrik Herman (43) to robí často aj s vtipom, lebo niekedy sa inak ani nedá. Pri komentovaní toho, čo pácha štát na deťoch, ktoré nemajú na desiatu v škole alebo si nemôžu dovoliť vyšetrenie u lekára, však humor odkladá.

Videl iba obrysy

Moderátor už neuveriteľných 21 rokov po sebe dokázal dať dokopy ľudí a peniaze na tábor pre deti zo sociálne slabých rodín, siroty či týrané. Táborom prešlo už 4 800 detí s rôznymi osudmi. Patrik sa napriek rokom nestal voči nim odolným, vždy ho niektorý dostane. Tentoraz to bol napríklad malý Adam. „Prišiel a poďakoval slovami, ktoré ma totálne dostali. Musel som odísť na vzduch mimo pohľadov detí a... soráč, aj chlapi občas majú namále,“ priznal na Facebooku.

O čo išlo? Táborové deti aj tento rok vyšetrili lekári z očnej kliniky z Banskej Bystrice. Ukázalo sa, že desať zo stopätnásť detí potrebovalo okuliare. Domov s novými a svojimi prvými odchádzal práve aj Adam. „Lekári boli prekvapení, pretože na jednom oku mal vyše päť a pol dioptrie a na druhom sedem a pol. Takto žil od narodenia, videl prakticky len obrysy. Nikto s ním nikdy nebol na vyšetrení, v škole ho posadili do prvej lavice...,“ hovorí Patrik krútiac hlavou nad tým, ako sa niečo také môže stať. Čo konkrétne mu však Adam povedal, prezradiť nechcel. Je to vraj citlivá, veľmi osobná záležitosť.

Odolávajú tlakom

Na jednej strane sa čuduje, ako je možné, že chlapca nevidel nikdy očný lekár. Na druhej strane chápe, že ak nie je na chleba či lístok na autobus do okresného mesta, okuliare je to posledné, čo bude rodina riešiť.

„Deťom chýba veľa nielen z materiálnej, ale aj citovej stránky. Nedostatok sa na nich prejavuje vo všetkom – v čom chodia oblečení, ako musia odolávať výsmechu a tlakom okolia, čeliť strachu, že rodič je onkologickým pacientom, vyrovnať sa s tým, že im vyhorel dom, nemajú kde bývať, alebo ich opustila mama. Áno, máme aj súrodencov, o ktoré sa stará iba otec alebo chorľaví starí rodičia,“ vymenúva moderátor. Je preto rád, ak aspoň na dvanásť dní vypadnú z ťaživého stereotypu a zažijú veci, o ktorých ani nesnívali.

„V posledný deň bol v tábore napríklad raper Kali. Deti plakali od radosti, chodili za vedúcimi a ďakovali im za to. Aj drsný spevák mal zimomriavky a slzy v očiach,“ hovorí Patrik. „Takú nefalšovanú vďačnosť od dospelého nedostanete. Nabíja ma to, je to istá forma psychohygieny, aj keď to možno mnohí nechápu...,“ hovorí.

Výkrik do tmy

Už šiesty rok sa Patrikovi darí vďaka ochotným darcom zabezpečiť to, aby každé dieťa odišlo domov s novým oblečením, ale vlastne celý tábor stojí peniaze. „Trpia moje priateľstvá. Namiesto toho, aby sme si sadli normálne na kávu, čakám na moment, aby som ich so strachom poprosil opäť o pomoc,“ hovorí.

Netají hnev nad byrokraciou a postojom štátu, ktorý v konečnom dôsledku berie deťom peniaze: „Som zúfalý zo zákonov, aké sa prijímajú, z toho, ako si dokážeme ničiť krajinu. Naháňam peniaze od sponzorov a keď dostaneme darovacou zmluvou peniaze pre deti, musím z nich odviesť daň. Štátu, ktorý by sa mal o ne vlastne postarať a automaticky prispieť?! Je to výkrik do tmy... Veď suplujeme štát a musíme mu ešte aj platiť! Nepochopiteľné. Len to potvrdzuje, že ten sociálny štát nie je taký, ako by som si ho predstavoval,“ uzatvára.