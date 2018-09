Pedofil z Národného: Umrel muž, ktorý mal na krku najväčší sexuálny škandál českého šoubiznisu

Mŕtveho Kulínskeho objavili v sobotu v jeho byte. Bol to šok, lebo podľa svedkov sa mu v poslednom čase konečne darilo a kypel optimizmom. Šok to bol o to väčší, že polícia zvažuje možnosť, či nešlo o cudzie zavinenie. Bývalý zbormajster, istý čas aj šéfdirigent Národného divadla v Prahe, sa opäť dostal na prvé stránky českej tlače, kde sa prepiera aj jeho šokujúca minulosť.

Obchytkávanie aj sex

Nie je veľa slávnych ľudí, ktorí skončia v base. A keď, tak je to skôr za finančné prehrešky, alebo za dopravné nešťastia pod vplyvom alkoholu. Bohumila Kulínskeho, uznávaného zbormajstra, však odsúdili za pedofíliu!



Nečudo, že keď sa v roku 2004 aféra prevalila, bol z toho obrovský škandál. Veď dovtedy váženého muža, uznávaného dirigenta, ktorý viedol aj svetoznámy detský zbor Bambini di Praga, obvinili, že obchytkával a súložil s viac ako štyridsiatimi neplnoletými zboristkami! Okamžite ho vzali do väzby a namiesto o zahraničných úspechoch sa písalo, ktorej dievčine siahal na prsia, ktorá ho musela hladkať v rozkroku a s ktorými zažíval divoký sex.

Dvanásťročná milenka

Niektoré zneužité zboristky vypovedali aj súde a poriadne mu priťažili. Karolina CH. tvrdila, že s Kulínskym súložila opakovane, no chcela to sama. „Pán profesor, urobili by ste mi to?!“ požiadala ho vraj, keď mu na sústredení vliezla do izby. On jej naozaj len vyhovel. Problém však bol, že mala vtedy len dvanásť a pol roka!

Počet obetí sa časom zredukoval „iba“ na devätnásť, z toho menej než pätnásť mala „iba“ polovica a sexuálny styk mal „iba“ so šiestimi. A súdni znalci, ktorí skúmali jeho sexuálny profil, sa zhodli sa na tom, že Kulínský nie je klasický pedofil a nemá žiadnu sexuálnu úchylku a je „iba“ poriadny erotoman zaťažený na veľmi mladé dievčatá. No stačilo to na to, aby dostal päť a pol roka basy a desaťročný zákaz pracovať s maloletými.

Slabý muž

Napokon si odsedel len dva a pol roka, no tŕňovú korunu hanby už mal pevne nasadenú na hlave. Darmo vtipkoval, že akýkoľvek zákaz styku s členkami zboru ani nemôže dodržať, keďže jednu zboristku má za manželku. Nepomohlo ani, že svoju vinu nikdy nepriznal.

Kým bol ešte ochotný o kauze hovoriť, neskôr sa totiž pokúsil spraviť za minulosťou hrubú čiaru, tváril sa, že bol zneužitý skôr on. Mladé divošky na neho vyvíjali taký erotický nátlak, že mu nedokázal odolať. Veď je len slabý muž! Súhlasili s ním dokonca aj mnohé zboristky. Určite vraj nikdy nebol násilný. Maximálne slizký…

Hanba až do smrti



Zákon to však vidí inak. Predčasne vyvinutá štrnástka je vždy len štrnástka a pre pedagóga je tabu, aj keď dosiahne pätnásť rokov a so sexuálnym aktom súhlasí. Kulínský sa nesmel viac k mladým zboristkám priblížiť.

Po škandále slávny zbor zanikol, lebo rodičia nemali veľký záujem posielať deti do telesa s naštrbenou povesťou. Aj Kulínský sa pretĺkal, ako sa dalo. Celebritní priatelia sa mu zväčša otočili chrbtom, jeden čas preto robil dokonca taxikára. V poslednom čase sa však mal lepšie. Režisér Jan Hřebejk mu dal menšiu rolu v kriminálke Miesto činu, kde hral muža obvineného z vraždy opernej speváčky. A minulý rok začal pracovať ako dramaturg pre Českú televíziu a dostal na starosti adventné koncerty. Zdalo sa, že na jeho minulosť sa predsa len začalo zabúdať. Kým ju, paradoxne, nevzkriesila jeho náhla smrť.