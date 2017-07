Pepa Vojtek z Kabátu má vo veciach otcovstva jasno: Detí už stačilo!

Leto je v plnom prúde, príde konečne oddych aj na vyťaženú kapelu Kabát, ktorej ste frontmanom?

Ale áno, máme za sebou už jeden festival Legendy v Prievidzi a druhý nás čaká o pár dní v Piešťanoch. Potom máme až do septembra prázdniny a v októbri spúšťame veľké turné, v rámci ktorého sa objavíme opäť na Slovensku, a to v Bratislave a v Košiciach.

A čo muzikály? Máte teraz chvíľu pokoj od skúšok či práve naopak?

Hrám v Hudobnom divadle Karlín v muzikáli Čas ruží, zostavenom z pesničiek, ktoré naspieval Karel Gott. Účinkujem aj v divadle Hybernia v Mefistovi. No a aby toho nebolo málo, začalo sa skúšanie nového muzikálu Michala Davida Muž so železnou maskou v divadle Broadway, ktorý nadväzuje na muzikál Traja mušketieri. Tento projekt ma vyťaží na celý august. Premiéra je prvého novembra.

Stihnete pomedzi prácu aj dovolenku s rodinou?

Určite áno, i keď toho voľna nemám toľko. No úprimne musím povedať, že mi to až tak neprekáža. Som typ človeka, ktorý radšej pracuje, ako by mal ležať doma. V júli však dovolenku určite stihneme a užijeme si spoločné chvíle v Turecku.

Nebojíte sa útokov?

Nie. Zlé sa môže stať hocikedy a hocikde.

Keď je už reč o vašej rodine, aký ste otec? Vieme, že ratolestí máte pomerne dosť, päť...

Podľa mňa dobrý. Keď sa všetci spolu stretneme, baví ma počúvať, aký má každý vzhľadom na svoj vek pohľad na danú situáciu. Niekedy je až komické počúvať debaty pätnásťročnej Valentýnky s päťročným Adamkom. Do toho sa zamieša desaťročný Matýsek a dospelý muž Pepo. Už teraz sa teším, keď sa k nim pridá malý Bertík...

Chodievate s najstarším synom na pivo? Je to už dospelý chlap, ktorý je asi viac parťákom ako synom...

To je pravda. Nikdy som k nemu nepristupoval s otcovskou nadvládou, ale skôr ako kamarát, keďže som ho mal v čase, keď som bol veľmi mladý. Vtedy som nemal dostatok skúseností, ktoré už mám. Preto si otcovstvo teraz užívam naplno, no Pepo je naozaj ako môj mladší kamarát. On už nepotrebuje, aby som mu denne vyvolával, i keď sa počujeme alebo vidíme často. Je to dospelý tridsaťročný muž, ktorý má svoj život.

Ste už pripravený aj na úlohu starého otca? Lebo Pepo vás môže v tomto smere spomedzi vašich detí prekvapiť asi ako prvý.

Asi áno, lebo Valentýna má pätnásť a nebol by som rád, keby s tým prišla prvá ona. (Smiech.) Vnúčaťu sa však, samozrejme, nebránim a poteším sa, keď niekedy príde takáto správa.

Valentýna je tínedžerka, dohovárate jej otcovsky a dávate rady, nad ktorými slečny v jej veku prevracajú oči?

Prvým láskam v pätnástich nezabránim a, popravde, ani nechcem. Život si musí užívať, no bude dobre, ak si detstvo predĺži, ako sa bude dať. Plne ju však zamestnáva škola, pretože chodí na konzervatórium na klasický balet. Takže na myšlienky na chlapcov nemá čas a jej chvíľa len príde. Času je ešte dosť...

Máte ešte energiu a chuť behať okolo ročného Bertíka a päťročného Adama, ktorých máte s treťou manželkou, baletkou Jovankou?

Najväčšie problémy, keď im išli zuby, sú už úspešne za nami. Je však pravda, že väčšina výchovy synov je na mojej manželke, keďže ja musím pracovať. Ale keď môžem, rád som s nimi. S Adamkom chodím na krúžky, konkrétne na futbal a spievanie. Bertíka zase, keď mám voľno, naložím do kočíka a obzeráme autá, ktoré ho teraz náramne zaujímajú.

Nezazlieva vám manželka, že jej možno pomáhate so synmi o niečo menej ako iní muži?

Keďže je z brandže, určite nie. Vie, čo naša práca obsahuje. Na druhej strane, je zase výhoda, že pracujem väčšinou večer a cez deň som doma. Keď chodia iní muži domov večer unavení, ja idem do práce, keď ma deti až tak nepotrebujú.

Končíte s počtom päť detí či pokračujete v tomto smere ďalej?

Prenechám to niekomu inému. Už som Českú republiku obohatil dosť. (Smiech.)

Ani z finančného hľadiska by to už asi nebolo úplne ideálne...

Robím to, čo ma baví, a, našťastie, mám dosť pracovných ponúk, takže moje deti rozhodne netrpia...

Ako vychádzate s bývalými manželkami a expartnerkou Sabinou Laurinovou?

Všetko je urovnané a moje bývalé partnerky už takisto dávno majú svoje nové vzťahy. Takže spolu komunikujeme úplne bez problémov.

