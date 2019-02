Peter Pinďo Lengyel, ktorý stratil synčeka (†4), nebude mlčať: Môj Peťko posiela jasný odkaz!

"Drahý môj milovaný syn Peťko Alexander. Dnes sú to presne štyri roky od momentu, ktorý mi zmenil život! Ach bože, ak tenká a krehká je čiara medzi absolútnym šťastím a zúfalstvom.... Odpusť mi moju občasnú slabosť - pravdou však je, syn môj, že aj chlapi/oteckovia z času na čas plačú," napísal okrem iného pred rokom na svojom facebooku moderátor Peter Pinďo Lengyel k štvrtým narodeninám svojho vytúženého syna.

Chlapček ktorý 26. februára 2014, prišiel na svet v breznianskej pôrodnici akútnym cisárskym rezom, dostal o pár hodín dostal sepsu, zápal srdca aj mozgu, nehýbal sa, nepočul. S manželkou Barborou sa pustili do boja o zvyšky jeho zdravia a za spravodlivosť. Boli od začiatku presvedčení, že ukážkové tehotenstvo sa takto skončiť nemalo. "Išli sme ,len‘ porodiť... Nezabezpečoval som žiadneho lekára, aj keď možnosti mám... Občas mám výčitky, že som to mal zariadiť inak.... Mám sa báť ísť do nemocnice bez úplatku či malej pozornosti?" povedal Šarmu Peter Lengyel, keď mal jeho syn rok.

S manželkou už vtedy minuli obrovské peniaze na to, aby mu pomohli urobiť aspoň drobné pokroky. Hľadali všemožnú pomoc v zahraničí aj doma, borili sa so systémom, ktorý má obrovské diery v pomoci najslabším. „Minuli sme už tisíce eur. Neviem si predstaviť, ako sa cíti rodič, ktorý zarába štyri stovky mesačne a ten druhý nepracuje, pretože sa stará o dieťa. Nemôžu to finančne zvládnuť! To je výsmech, keď vám v zdravotnej poisťovni povedia, že si máte zaplatiť sanitku, aby ste mohli ťažko choré dieťa sprevádzať do nemocnice,“ povedal nám vtedy okrem iného.

Boľavá rozlúčka

Ešte v januári tohto roka prosili ľudí o dve percentá z dane, aby mohli zabezpečiť aj naďalej pomoc pre syna.

Peťko sa však piatych narodenín už nedožil. Namiesto ďalšieho vyznania rodičovskej lásky sa na facebooku Peter Lengyel oznámil smutnú správu: "Drahý môj syn, milovaný Peťko Alexander, strávil si s nami 5 náročný rokov plných emócií, sĺz, smútku ale i radosti, smiechu a šťastia. Bojoval si ako lev, trpezlivo si prijímal všetko, čo ti zhora dali do vienka... Ďakujem ti za tento čas - bolo to najkrajšie obdobie môjho života... Maminka a ja ťa budeme mať navždy v srdciach, navždy budeš náš malý-veľký bojovník Peťko Alexander! Dúfam, že už ti je dobre, si šťastný a beháš tam v nebíčku po lúke plnej kvetov, lozíš po stromoch, hráš futbal, naháňaš pekné babenky. Milujem ťa! Odpočívaj v pokoji..." rozlúčil sa Peter Lengyel.

Synov odkaz

Hoci sa s manželkou, ktorej vždy skladal poklonu za to, ako obetavo sa starala o ich anjelika, musia vysporiadať s veľkou ranou, zďaleka neskladajú zbrane. Nechcú, aby sa na to, čo prežilo ich dieťa, ale aj oni, zabudlo. "Odkaz môjho syna je jasný - silní, úspešní, bohatí a zdraví ľudia by mali pomáhať tým, čo sú slabí, chorí, chudobní a odkázaní na našu pomoc! Zla už bolo v krajine dosť - je čas byť tolerantnejší . Je čas aby Slovensko dokázalo svoju dobrú a láskyplnú tvár!," napísal nám v najťažších chvíľach Peter Lengyel, ktorý chce v tomto odkaze pokračovať. "Nech ,tragédia‘ nášho syna nie je zbytočná - nech naozaj má hlbší význam."

Peter Lengyel nám predčasom povedal: „Náš principiálny boj nie je len súkromným bojom o zdravie syna, ale aj spoločenským bojom o ozdravenie chorého zdravotníctva a rozhodenej morálky spoločnosti, kde ani detský život nemá cenu…“

Manželia sa totiž ocitli počas necelých piatich rokov v rôznych situáciách. Vo vyznaní k štvrtým synčekovým narodeninám totiž zazneli okrem iného aj slová: "Odhalil si hyeny v mojom živote, ktoré sa neštítili zneužiť ani tvoj (náš) stav na to, aby sa obohatili..."