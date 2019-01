PF 2019: Dara zhodila šaty, Šóošová priznala tajný sobáš, Kramár spuchol na nepoznanie

Jednou z najvyhľadávanejších celebrít bola podľa štatistík spoločnosti Google Jasmina Alagič. "Milý rok 2018 ja Ti z celého srdca ĎAKUJEM. Dal si mi všetko, čo je v živote najdôležitejšie, zdravie, rodinu a najbližších priateľov v takom istom počte v akom sme tento rok začínali a to je pre mňa najdôležitejšie," napísala na svojom instagrame. "A dal si mi ešte viac. Dal si mi zázrak ktorý rastie vďaka obrovskej láske ktorú som tiež v tento rok našla. Keď sa obzriem, bol to turbulentný rok... ale nemenila by som nič. Vďaka tomu dnes ležím tu na posteli vedľa muža mojich snov, vyrovnaná a šťastná s vedomím, čo naozaj je dôležité a čo naopak vôbec. Preto prajem aj Vám aby ste celý ďalší rok mali nastavené správne hodnoty v prospech Vášho šťastia pretože iba tak budete schopní ho úprimne posúvať medzi ostatných," uzavrela s tým, aby boli k sebe ľudia láskavejší a menej závistliví, a bude to dokonalé.

Priznala tajnú svadbu

Moderátorka Lenka Šóošová prekvapila všetkých, keď oznámila, že je z nej vydatá pani. Priznala, že si vzala otca svojich dvoch synov Richarda Raimana: "A hoci som tento rok veľa stratila, našla som kopec odpovedí na otázky, ktoré mi dlho vírili v hlave, nazbierala aspoň 100 kíl zážitkov a moju ruku zdobí obrúčka, ktorá len potvrdila, že byť ženou jedného muža je mojím osudom. A som za to vďačná."

Citlivejší ale aj iracionálnejší

Veronika Cifrová Ostrihoňová sa nezabudla dotknúť aj udalosti, ktorá otriasla Slovenskom - vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej: "Bol to ťažký rok, ale aj dôležitý rok. Verejný život prešiel po ohavnej vražde Martiny a Jána premenou - ľudia sú vnímavejší, citlivejší, ostražitejší. A zároveň tiež mnohí podozrievavejší, aj iracionálnejší. Ja by som si preto len želala to, čo si želám pre seba samu v osobnom živote každý rok. Ale tento o niečo viac - aby sme boli chápavejší jeden voči druhému, tolerantnejší, a láskavejší. Lebo, kamaráti, to je jediné, čo nám momentálne ostáva. A mne extrémne. Osobne bol 2018ty pre mňa veľmi fajn. Nech je 2019 plný lásky, nových výziev, úsmevov, a vstávaní po pádoch. Nech máte okolo seba ľudí, ktorí Vás rozosmejú, keď sa Vám chce plakať, a prefackajú, keď ste príliš na koni. A nech je nám spolu všetkým dobre."

