Ples v opere má predsa len prvé trenice. Módni štylisti si skočili do vlasov

Málokedy sa dočkáme toho, že sa módni štylisti kritizujú navzájom. Tentoraz však hodnotenie plesových rób v podaní Andrey Ziegler zdvihlo zo stoličky módneho návrhára Lukáša Kimličku. Andrea zrejme nečakala, že si jej outfit niekto zoberie na mušku, no Lukáš na nej nenechal nitku suchú. Čo ho tak pobúrilo? Andreino prirovnanie korpulentnej dámy k matróne.

„Myslím si, že to nebolo fér hodnotenie voči dámam, ktoré tam išli s najlepším zámerom vyzerať dobre. Pre každú to bola veľká udalosť, na ktorú sa poctivo pripravovali. Nie každý má predsa za kamaráta štylistu či dizajnéra. Išli v prvom rade na dobročinnú akciu. Sama štylistka bola hosťom a ju si nikto nedovolil hodnotiť. Nazvať niekoho matrónou mi naozaj nepríde vhodné, objektívne ani odborné. Druhá vec je, keď sa niekto odhodlá hodnotiť outfit a svoje hodnotenie odvoláva na protokol, tak by ho mal ovládať,“ myslí si Lukáš. Podľa neho je veľký rozdiel hodnotiť a súdiť. „Hodnotenia pani Ziegler mi prídu neustále iba o poukazovaní na telesné nedostatky. Z hľadiska odbornosti a poradenstva sa jej vyjadrenia míňajú účinku.“



Kto ti je matróna?

Andrea Lukášovu kritiku svojej róby rešpektuje, no zároveň vysvetlila svoje hodnotenia iných dám. „Nehodnotím nedostatky postavy, ale ako je postava oblečená. Či sú práve nedostatky kamuflované

vhodným strihom a materiálom. To je tiež úloha oblečenia. Ak sa pri hodnotení dáma urazí či nahnevá, smerovala by som to na toho, kto jej tie šaty vybral či odporučil,“ vysvetľuje štylistka. Pre označenie

matróna má tiež vysvetlenie: „Matróna nie je ani nadávka, ani urážka. Citujem: v starom Ríme žena zo vznešenej spoločnosti, tiež staršia dáma z meštianskej spoločnosti obyčajne robustná, ctihodná. Bolo

to len prirovnanie, či dáme o toto ide.“

TOTO je Lukášová kritika a Andreina obhajoba

Kritika účesu

Andreinu vizáž Lukáš pochválil, no účes mal byť vyčesaný dohora. „Bohužiaľ, toto pravidlo nie je cudzie len jej, ale asi ďalším päťdesiatim percentám dám na plese,“ skonštatoval.

ČO NA TO ANDREA:

Andrea bola na Plese v opere aj minulý rok s vyčesaným účesom a tam zistila, že čo sa týka úpravy vlasov, na našom prominentnom plese sa tento dress code veľmi nedodržiava. „To ma tiež inšpirovalo zvoliť

tento účes, ale áno, podľa protokolu by výčes dáma mala mať,“ pripúšťa.

Kritika okuliarov

Výčitku mal aj k okuliarom, ktoré sa podľa neho k plesovej róbe vôbec nehodili. Samozrejme, nemá nič proti okuliarom, je mu jasné, že nie každá dáma môže mať kontaktné šošovky. Ide mu skôr o štýl.

„V žiadnom prípade si nedovolím nikoho odsudzovať za dioptrické okuliare. Treba si však uvedomiť že Andrea sa pasuje za módnu odborníčku, a práve ona by mala každému ukázať, ako to má byť. Stačí si zobrať za príklad Zuzanu Kronerovú, ktorá dioptrie povýšila na šperk a k spoločenskej móde ich vie krásne zladiť. Andreine dioptrie sa, bohužiaľ k jej looku vôbec nehodili. Čiže ona je tá, ktorá musí dávať pozor a byť za každých okolností tip-top, ale tentoraz to neukázala,“ myslí si návrhár.

ČO NA TO ANDREA:

„Pripadá mi priam arogantné a neslušné kritizovať zdravotnú pomôcku. Okuliare mi neprídu ani nevhodné, ani nevkusné a nemám pocit, že by neboli v súlade s protokolom a etiketou,“ konštatuje.

Kritika kabelky

Kabelka bola podľa Lukáša príliš veľká, nehodí sa na ples, skôr na kokteil párty. Farebná kombinácia mu prišla prvoplánová, ale uznal že to už je osobným vkusom nositeľky.

ČO NA TO ANDREA:

Listovú kabelku si vybarala preto, že bola zamatová. Farba šiat sa však pod vplyvom svetiel zmenila. Originál bola skôr v kobaltovom odtieni alebo zelenomodrej farby. „Farebný kontrast som volila

aj trochu zámerne k téme, ktorá bola rapsódia šťastia. Kontrasty mám rada a neprišlo mi to ako až taký prvý plán.“

Kritika šiat

Módnemu návrárovi sa nezdal hodný plesovej róby najmä strih a materiál Andreiných šiat. Podľa neho išlo o lacný strečový zamat. Okrem toho šaty boli veľmi dlhé. Dolný okraj má vpredu siahať presne po zem. Vzadu môžu byť šaty dlhšie alebo prechádzať do vlečky. Model podľa neho nemal žiadny strih, išlo len o elastickú tubu látky s dvoma rukávmi. Štylistke vytkol aj príliš odhalené ramená, dekolt a vykúkajúce pazuchy.

ČO NA TO ANDREA:

„Videla som dámy, ktoré mali tiež subtílnu siluetu šiat a vyzerali veľmi pôsobivo. Tiež mali zamat, ktorý je momentálne dosť aktuálny. Má výhodu nekrčenia sa oproti saténu. Pripúšťam však, že šaty som si pri oficiálnom fotení nedostatočne skontrolovala. Bol tam frmol, keďže ľudia čakali na fotenie. Pri stajlovaní látky pri nohách sa asi potiahli dole viac, ako mali,“ vysvetľuje. Inak vraj mali dĺžku, o ktorej hovorí aj Lukáš, vpredu boli presne po zem. „Mrzí ma, že to takto vypálilo a je to moja chyba, že som sa dostatočne neskontrolovala.“

