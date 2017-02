Po rozchode s partnerom sa stretáva s exmanželom a netají, že sa majú veľmi radi!

Manželstvo s hercom Kamilom Mikulčíkom jej vydržalo rok a pol, aj vzťah s otcom dvojčiat Matildy a Ely, jojkárskym redaktorom Jurajom Hajdinom, je už minulosť. Dvojica sa partnersky rozišla minulé leto, no na verejnosti sa to prevalilo až koncom roka. Nedávno sme však herečku stretli po boku jej bývalého manžela. O čo ide?

Vraciate sa k exmanželovi alebo je jeho vystúpenie na krste vašej knihy „len“ dôkaz toho, že máte dobré vzťahy?

Ľudsky som od neho nikdy neodišla. Dnes je môj hudobný hosť.

Takže vychádzate dobre...

Najlepšie! My sme sa ľudsky naozaj nikdy nerozišli, len partnersky. Máme sa veľmi radi. Asi vydáme príručku, ako fungovať s ex. Prvá veta bude: Čo najmenej! (Smiech.) Kamila mám neskutočne rada ako hudobníka, a keď sme minule spolu žúrovali, napadlo mi osloviť ho, aby mi prišiel na krst knižky zahrať spolu s naším kamarátom Samom Hošekom. Kamilova hudba mi chýba.

A ako je to s vaším kolegom, s ktorým vyrábate vtipné tričká a údajne s ním momentálne randíte?

Už som sa dozvedela, že za posledný rok som mala troch frajerov, o ktorých sa vie, takže o súkromí sa už nerada vyjadrujem. Samozrejme, že spolu randíme, sme zasnúbení, som s ním tehotná a ideme sa brať. Len čo budeme vedieť termín svadby, hneď vám ho oznámime. (Smiech.)

Práve ste vydali druhú knihu o svojich príhodách s dcérkami Stále som mama. Poznačilo ju ťažké obdobie rozchodu s Jurajom?

Samozrejme, sú tam zážitky aj s Jurajom, veď sme obidvaja rodičia, ibaže som ho vnímala iba ako otca dievčat, nie ako svojho partnera. Iba ako partnera v rodičovstve. Neviem, či je to citeľné, ale je mi to dosť jedno. Aj pri prvej knižke sa ľudia pýtali, prečo v nej nepíšem o ňom viac. Vtedy mi bolo hlúpe rozprávať prečo…

Už vtedy to bolo také nejaké…?

Také nejaké, áno. (Smiech.) No ja som materskú dovolenku neprežívala s Jurajom, ale s dievčatami. Väčšinu času sme boli samy tri. Aj som vtedy raz niekomu naštvane povedala: Chlapi, však si napíšte vlastnú knihu Som otec! (Smiech.) Dajte mi pokoj, ja píšem, že som mama, prečo mám písať o mužoch?!

Pýtam sa preto, lebo to mohlo slúžiť ako návod pre iné ženy – matky malých detí, ako zvládať rozchod a ako ním čo najšetrnejšie previesť deti.

Nebojte sa, ja si to píšem pomimo. Do tejto knižky sa to nehodí. Táto je o radosti z toho, že som mama, nie o veciach, ktoré nie sú príjemné a stanú sa v živote. Navyše, naše deti nikdy úplne nevideli normálne fungovanie.

Nechodieval Juraj domov?

Ale nie, to hovorím s humorom. S deťmi sa rozprávam úplne otvorene. Moje knižky majú tendenciu byť vtipné a toto nie sú veci, z ktorých sa dajú robiť žarty. Napriek tomu, že si viem robiť žarty zo všetkého, z tohto sa mi nechce. Ani sa mi v tom nechce zbytočne rýpať.

Riešili ste rozchod s vašimi rodičmi?

Samozrejme. Celý čas. Videli, čo sa deje. Dokonca mám pocit, že nás to ešte väčšmi zblížilo. Vždy si hovorím, že všetko je tak, ako má byť a všetko zlé je na niečo dobré. Ale ja si nemyslím, že rozchod je niečo tragické. Tragické je to, čo mu predchádza. Okrem toho, že prináša množstvo komplikácií, rozchod je už len uvoľnenie. Uzavretie trápenia. Tragédiou pre nás aj pre dievčatá by bolo to, keby sme s Jurajom ostali spolu. Teraz už ostáva len tešiť sa na všetko pekné, čo nás čaká.

