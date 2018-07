Po rozchode prichytená v zahraničí s novým mužom. Karin Haydu sa maskovala dokonale!

Krásna herečka sa po štvorročnom randení rozišla s finančníkom Rasťom Podhorcom (45). Brunetka si svoje súkromie vždy strážila a o detailoch vzťahu hovorila len veľmi málo. Nie je teda prekvapením, že o novinke v jej živote vedeli iba najbližší a jej rozchod s finančníkom vyšiel na povrch až po pár týždňoch. Pritom ešte v marci vyzeralo všetko v poriadku. Ruka v ruke sa objavili aj na udeľovaní cien OTO a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mali rozísť.

K dôvodu, prečo si dala dvojica zbohom, sa Karin vyjadrovať nechce. Hovorí sa však o tom, že dôvodom bol aj fakt, že nemali spoločné dieťatko, ale aj to, že dvojica spoločne nebývala. Zatiaľ čo Rasťo žil v dome v Rakúsku, Haydu bývala v spoločnom dome s rodičmi v širšom centre Bratislavy. Možno aj tieto faktory prispeli k tomu, že sa párik rozišiel.

Zamaskovaná

Pred pár dňami sme Karin stretli v susednom Rakúsku neďaleko Bratislavy pri obľúbenom jazere Neusiedler See. V spoločnosti prešediveného muža si vychutnávala miestne terasy a krásny výhľad na jazero. Mnoho návštevníkov tam ide s cieľom odfotiť sa pri krásnom majáku a ani Karin nebola výnimkou. Na svojom Instagrame zverejnila záber, ale len sama, bez muža, s ktorým trávila slnečné popoludnie. Na prechádzke by ju spoznal len málokto, keďže mala šiltovku a slnečné okuliare. To, či to bolo cielené maskovanie alebo štýlový outfit, vie len ona.