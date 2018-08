Po tom, čo sa Kristián dostal do SuperStar, väzni po ňom začali vykrikovať! Čo sa dialo za múrmi v Leopoldove?

Keby mi mohli odsúdení posielať esemesky, tak som určite v top desiatke – vtipkoval Kristián Révaypočas nášho rozhovoru. Sympatický mladík z Nitry zaujal v súťaži nielen chrapľavým hlbokým hlasom, ale aj povolaním. Je totiž bachar, teda príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Aktívne sa však venuje i hudbe, preto sa rozhodol skúsiť šťastie v SuperStar. Dostal sa až do semifinálovej dvadsiatky. Ďalej už nepostúpil, no aj keď bol sklamaný, aspoň sa vraj vyhol komplikáciám v práci. „Neviem, ako by som si vo väzení vybavil toľko dovolenky,“ zamýšľa sa.

Život za mrežami

Ako vlastne jeho účasť v súťaži vnímalo osadenstvo leopoldovskej väznice? „Keď som prišiel do práce, v celách kričali: Pán veliteľ, gratulujeme, je to super, videli sme, že ste postúpili. Len tak ďalej!“ smeje sa. Znamená to, že väzni sledujú SuperStar?

„Môžu mať telku. Buď v kultúrnej miestnosti, alebo im rodina prinesie malý televízor a oni si platia spotrebovanú energiu. Som rád, že mi držali palce, hoci som sa aj zamyslel, či to nebude trošku nebezpečné, keď teraz všetci vedia, kto som, ako vyzerám. A nielen v našom ústave, no na celom Slovensku. Upokojoval som sa tým, že s nikým nemám problémy. Ak odsúdení robia, čo majú a my rešpektujeme ich práva, nie je dôvod na konflikty. Samozrejme, že nemôžeme byť kamaráti a rozprávať si súkromné veci, už len pre našu bezpečnosť,“ opisuje vzťahy v práci.

Musel si zvyknúť

Kristián má však aj iný život, nielen ten za mrežami. Na konzervatóriu vyštudoval skladbu vážnej hudby. Ako sa teda dostal do Leopoldova? „Po konzervatóriu som hudbu nechcel ďalej študovať. Nemá to u nás perspektívu, aj na úrade práce na mňa pozerali, čo ako skladateľ u nich hľadám. Vtedy mi jeden známy povedal, že ide do Nitry strážiť. Skúsil som to len tak aj ja. Nemali voľné miesta, no dopočul som sa, že v Leopoldove majú taký podstav, že pracovné ponuky dokonca vyhlasovali v dedinskom rozhlase. Tak som išiel skúsiť a vzali ma.“

Spočiatku to pre neho bolo trošku šokujúce. „Prvý deň bol divný. Myslel som si, že administratívna budova, do ktorej som vošiel, je už väznica. Vravím si, paráda, vyzerá to tu v pohode. No zrazu nás už nejaký pán zaviedol na iné miesto. Keď som videl hrubé múry, masívne brány a mreže, už som taký vysmiaty nebol. Ale zvykol som si.“

Nesúdi

Práca, ktorú robí, je náročná. „Fyzicky sa nenadriem, ani tam nie sú konflikty, ale je to stereotyp, hodina akoby trvala rok. Ak však mám počas služby dobrý kolektív, znáša sa to lepšie.“

Nad prostredím, v ktorom trávi hodiny, ani nad vinou ľudí, ktorí tam sú, sa nezamýšľa. „Ja presne ani neviem, kto čo urobil. Môžem si to zistiť, ale na čo. Možno by som potom niekto odsudzoval za to, čo urobil! Spravili, čo spravili, a preto sú za to potrestaní. Ja len na nich dávam pozor a to je všetko.“

Majú to v rodine

Nie každý rodič by bol nadšený tým, že jeho dieťa pracuje vo väznici. U Kristiána to bolo iné. Zjavne preto, že v ich rodine to nebola žiadna novinka. „Najbližší s tým boli úplne o. k., pretože babkin brat tam kedysi robil a v šesťdesiatych rokoch sa dokonca stal riaditeľom vo väznici v Ružomberku,“ prezrádza. Na otázku, či by chcel ísť v jeho šľapajach, odpovedal, že to určite nie. „Viete, to bola iná doba a aj to bolo inak zaplatené.“

Vyhovárajú sa

Tak uvidíme. Azda sa Kristián vďaka SuperStar dokáže uplatniť na hudobnej scéne. Verí, že bude mať čoraz viac obdivovateľov, pre ktorých by mohol tvoriť. „Vidím, že sa to oplatilo. Kedysi som mal stodvadsať sledovateľov na sociálnej sieti a teraz je to takmer tritisíc. Viem, že to nie je šialené číslo, ale aspoň je to oveľa lepšie,“ teší sa nádejný spevák.

Na otázku, či majú fanúšičky šancu, alebo je zadaný, odpovedal otvorene. „Som slobodný, zatiaľ. Ale áno, baby majú o mňa oveľa väčší záujem ako predtým. Len nechápem, prečo sa nepriznajú, keď mi píšu, čo je dôvod. Pretože, ak mi baba napíše, si mi povedomý, asi sme sa niekde stretli, a pritom býva na druhej strane republiky, chytám sa za hlavu. Ale vo všeobecnosti ma to, samozrejme, teší a ďakujem všetkým, ktorí mi napriek vypadnutiu stále fandia.“