Počúva rady Cuky a Luky? Zuzana Kubovčíková-Šebová prezradila, ako sa s manželom pripravujú na pôrod

Zaguľatenú Zuzku sme stretli na večernom podujatí, kde sa celý čas výborne zabávala so svojimi celebritnými kamarátkami Darou Rolins, Dominikou Navara Cibulkovou a fotografkou Petrou Ficovou. Dievčatá jej často hladkali bruško a ich debaty nemali konca-kraja.

Čoskoro dvojnásobná mamička Katka Koščová: Ukázala zaguľatené bruško!

Pýtali ste si od mamičiek Dary a Petry rady ohľadom starostlivosti o bábätko?

Keďže sme sa dlho nevideli, rozprávali sme sa o všetkom možnom, a keďže som tehotná, samozrejme, bolo to ešte emotívnejšie a dievčatá sa vystískali aj s bábätkom. (Úsmev.) Darinka mi rozprávala o Lolinke a o tom, čo má nové. Snažili sme sa napchať všetky témy do jednej. Poznáme sa už od detstva, tak máme na čo spomínať. Veľa sme sa nasmiali, bol to super večer.

Ako sa cítite? Napriek tomu, že je pokročilý večer, sršíte energiou...

Cítim sa výborne, a preto som sa rozhodla ísť. Veľmi som chcela vidieť aj kamarátov, preto som sa opäť nabila dobrou energiou, misia splnená a môžem ísť domov spať. Teraz už mám veľa voľna, takže oddychujem, a keď sa na to cítim, večer vychádzam za kultúrou. Som veľmi rada, že môžem vidieť všetky predstavenia svojich kolegov, ktoré som doteraz nestíhala, keďže som sama hrávala päťkrát do týždňa. Posledný mesiac sme si s Miškom splnili veľký sen, boli sme si pozrieť predstavenie Cimrmanovcov, aj sme sa zoznámili s pánom Svěrákom. Bola som aj na mnohých ďalších predstaveniach a na koncerte Jamiroquai, takže sa kultúrne vyžívam. Ešte natáčam Kredenc a Inkognito – to je veľmi príjemné a fyzicky nenáročné, nevidím dôvod, prečo tam nebyť.

Nestačia mu jeho tri vlastné? Zdá sa, že Martin Nikodým by zvládol aj štvrté dieťa. Veď sa len pozrite

V Kredenci vás šetria od náročných pohybových scén?

Samozrejme, som príčetná, viem, čo robím, a viem, čo si môžem dovoliť robiť. Všetko je o tom, na čo konkrétne sa cítim, a vždy sa dohodneme.

Sme na módnom podujatí, ako vnímate tehotenskú módu? Nemáte problém s nakupovaním oblečenia?

Pre takéto veci sa nestresujem. Dnešná móda a ponuka v obchodoch tehotenstvu prajú, veľa vecí je oversized a dá sa do nich obliecť aj v deviatom mesiaci. Takže ani dnes som nemala problém nájsť si niečo na seba. No nerobím si z toho ťažkú hlavu. Samozrejme, minisukne si už nenatiahnem, ale existujú prispôsobené rifle, šaty, dá sa vybrať…

Mirku Luberdovú sme pristihli vysmiatu a v pánskej spoločnosti. Pozrite, čo jej v obchode chcel nakúpiť!

Už máte nachystanú výbavičku pre bábätko?

Pomaličky, pomaličky...

Ako to vyzerá, keď idete okolo obchodu s detskými vecičkami? Vbehnete hneď dnu alebo sa premáhate a zakazujete si nakupovať množstvo vecí?

Nie som ten typ, ktorý by sa bahnil v plytvaní a utrácaní za zbytočnosti, preto všetko nakupujem v rámci normy. Samozrejme, pár vecičiek už máme, veľa vecí sme podedili aj z rodiny a od kamarátov. Na úvod sme už nachystaní a postupne určite zistíme, čo by sa ešte zišlo.

A čo kočík? Poverčivé budúce mamičky ho nemajú doma až do pôrodu.

Neviem, či som poverčivá, nejako to neriešim. Kočiarik máme vybratý, ale nemám to tak, či môže byť doma alebo nie. Keď príde, nebudem si z toho robiť hlavu.

S príchodom dieťatka prichádzajú oveľa dôležitejšie témy, nad ktorými sa treba zamýšľať. Zdá sa, že nie ste „hysterická“ mamička a zbytočne to neprežívate...

Prežívame to do tej miery, že sa na bábätko veľmi tešíme, sme v eufórii a nevieme sa ho dočkať. Je to obrovský dar. To je asi najviac. Všetko príde, všetko, čo dieťatko má dostať, dostane a veríme, že bude s nami spokojné.

FOTO: Cibulková, Rolins, Rezešová, Judínyová či Mendrejová sa luxusne nahodili a zabávali na honosnej párty exkluzívneho concept storu!

Už máte vybraté meno?

Áno, máme.

Zhodli ste sa na ňom ľahko alebo boli doma tvrdé boje?

Nie, nie, žiadne boje. Už dlhšie sme mali vybraté meno aj pre chlapčeka, aj pre dievčatko.

Z vášho okolia prenikla správa, že čakáte chlapčeka. Aj vy ste sa nedávno vyjadrili, že vám niekto zalichotil: Aká ste pekná, takže čakáte chlapčeka. No podľa istej metódy na výpočet pohlavia z dátumov narodenia partnerov to vychádza na dievčatko.

To si zatiaľ nechávame pre seba. Samozrejme, rodina a najbližší priatelia to vedia.

Manžel vás teraz rozmaznáva?

Máme krásny vzťah a podľa mňa Miško robí všetko, čo k vzťahu, podpore a láske patrí. Tak ako sme sa k sebe pekne správali aj predtým, tak sa správame aj teraz. Samozrejme, je to emotívnejšie, lebo sa tešíme na spoločné dieťatko.

VIDEO: Tak s týmto sa trápi syn Zuzany Belohorcovej. Pozrite sa na to sklamanie v jeho očiach!

Bude s vami aj pri pôrode alebo je z tých mužov, čo sa boja?

Áno, chcela by som, aby bol, aj on chce, hádam to vyjde. Určite sa nebojí.

Budete rodiť v Bratislave či v susednom Rakúsku?

Cuky a Luky mi radia všetko rakúske. (Úsmev.)

Chodíte na prípravné kurzy pre budúce mamičky? Považujete ich za dôležité?

Chodím na tehotenské cvičenie spojené s rozprávaním o tehotenstve, pôrode a starostlivosti o dieťatko. Je to veľmi príjemné a upokojujúce.

Využívala suseda! Prečo Soňa Müllerová hľadala pomoc u cudzieho muža?!

Okrem zaguľateného bruška na vás nevidno žiadne kilá navyše. Špeciálne a neovládateľné chute vás zrejme netrápia…

Všetci mi hovorili, že sa mám pripraviť na to, ako budem kombinovať piate cez deviate, ale nič také neprišlo. Nebadám na sebe žiadnu zmenu, ani čo sa týka chutí a vôní. Stravujem sa rovnako ako pred tehotenstvom.

Ponorili ste sa s Michalom do čítania odbornej literatúry pre budúcich rodičov alebo sa spoliehate na vlastný materinský inštinkt?

Spoliehame sa na rodičovský inštinkt a lásku. Na všetko, čo ma zaujíma, sa pýtam kamarátok mamičiek a tie mi vedia z praxe najlepšie poradiť.

Plánujete si užiť materskú dovolenku čo najdlhšie a úplne sa odstrihnúť od práce aj na dva-tri roky? Alebo vás sledované relácie jednoducho „nepustia“?

K tomu sa neodvažujem vyjadriť, pretože do budúcnosti nevidím. Všetko závisí od toho, ako nám to pôjde a ako sa bude bábätko a ja cítiť. Chceme si ho v prvom rade čo najviac užiť. Všetci to chápu a tak to má byť.