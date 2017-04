Podstúpila by eutanáziu? Jana Oľhová prehovorila o chúlostivej téme

Herečka sa najnovšie objavuje na doskách SND v hre Túžba po nepriateľovi. Stvárňuje lekárku, ktorej smrteľne chorý pacient chce skoncovať so životom a navádza ju na to, aby mu pomohla.

Jana Oľhová (57) priznala, že povolanie lekára obdivuje. „Niekedy mám pocit akejsi nezmyselnosti svojho hereckého povolania,“ priznala. „Premýšľam, či miera mojej zodpovednosti a to, čo vytváram pre ľudí, sú dostatočné a majú zmysel. Väčšinou sa zmysel povolaní porovnáva s lekármi, ktorí bojujú o životy, a vtedy sa mi zdá, že moja práca je smiešna a zbytočná. Ale už mi párkrát povedali, že je to nezmysel, pretože ja zase vytváram duchovné hodnoty a prenášam ich ľuďom, pre ktorých sú dôležité. Takže potom sa zase upokojím. Do ďalšej krízy...“ dodala s úsmevom.

Je proti

Okrem hry Túžba po nepriateľovi sa s problémom eutanázie na doskách SND potýka aj v predstavení Desatoro. Tam sa dostáva do kože ženy, ktorá chce zomrieť a prijme od svojej sestry smrtiaci liek. „Vtedy sa mi zdá, že má na to právo. Tú postavu som rozoberala, riešila, rozmýšľala o tom, ale súkromne som proti tomu. No ťažko sa to posudzuje. Ťažko chorý človek by vedel porozprávať o tom, čo je to za trápenie. Ale smrtiaci liek by nemal podať ani lekár, ani nikto z blízkych. Som proti tomu,“ vysvetľuje Jana Oľhová.

Vo svojom okolí sa herečka nestretla s nikým, kto by stál pred takouto voľbou – napokon, u nás eutanázia nie je legálna. „Vždy je to zahalené rúškom tajomstva a len sa šušká o tom, kto eutanáziu podstúpil. Viem o pár ľuďoch, ktorí chceli zomrieť a pravdepodobne týmto spôsobom aj skôr zišli zo sveta. Ale neviem si to vôbec predstaviť. Keby som to mala riešiť ja, takisto neviem, ako by som sa zachovala. Ľahko sa polemizuje, keď nemáte žiadny problém,“ uzatvára závažnú tému.

Sama mama

Ťažkým obdobím, hoci nešlo o život, herečka prešla, keď po odchode manžela ostala so šiestimi deťmi sama. „Či som silná? To má také fázy, keď si niekedy myslím, že som silná a som na seba trochu pyšná. Ale bojím sa povedať nahlas, či spĺňam všetko, čo by som mala,“ zamýšľa sa s úsmevom.

Priznáva, že materstvo je boj. „Sú to ustavičné výčitky, len čo nastúpite znovu do práce. Ja som sa vždy vrátila po roku materskej dovolenky a objavovali sa pochybnosti, či dávam deťom dostatok lásky a všetkého, čo potrebujú. Hádam kým má človek výčitky, tak o tom rozmýšľa, chce byť lepším a to je azda v poriadku,“ netají matka šiestich detí, ktoré sú už väčšinou dospelé. Doma jej ostali ešte dve dcéry. „Moje deti sú senzačné! Samostatné a veľmi si pomáhajú,“ teší sa herečka.

V jej šľapajach ide zatiaľ dcéra Juliana, ale vraj jej ohľadom herectva neradí. „Tieto veci u nás nefungujú. Veľmi ťažko sa radí, lebo v herectve je skúsenosť neprenosná. Môžem jej povedať pripomienky, len tak ju usmerniť, ale na to musí prísť sama. A keďže každý je na seba dosť háklivý, pripomienky musia byť veľmi opatrné. Rovnako ani kolegom nemôžete povedať, čo sa vám páči a nepáči… To by dopadlo! No ak môžem, prídem sa pozrieť na jej predstavenie. Už sa mi však veľakrát stalo, že mi to nevyšlo preto, lebo som hrala aj ja. Dcéra by si zaslúžila viac pozornosti,“ dodala Jana Oľhová s povzdychom.

Podnikavé deti

Napriek tomu, že väčšina detí už opustila maminu domácnosť, stále sa k nej vracajú. „Dosť často sa stretávame, to ma veľmi teší a dúfam, že to tak bude stále. Vídame sa nielen na sviatky, ale aj cez víkendy. Pomaly na každom mieste Slovenska sa môžem s niekým stretnúť, deti sú dosť roztrúsené. Julka je v divadle v Žiline, ďalšie deti v Martine, v Bratislave a Prahe. Chodím učiť do Banskej Bystrice, je to celkom zaujímavé,“ smeje sa.

Píše si denník

Úsmevných príhod s deťmi má, pochopiteľne, neúrekom a aby sa k nim mohla vracať, odjakživa si ich zaznamenáva. „S deťmi sa stále niečo deje. Niektoré vtipné veci som si zapisovala, mám niekoľko denníkov. Odporučila by som všetkým rodičom zapisovať si tie detské fóry, lebo človek si myslí, že to nikdy nezabudne, ale naozaj to vybledne a vypadne z pamäti. Nie je zlé zapisovať si hlášky, také filozofické, detské úvahy. Tie sú najmilšie.“

Keď boli deti menšie, zabávali mamu hraním, no už vtedy boli vynachádzavé a spravili si z neho biznis. „Robili nám program, scénky, koncerty. Už ma to, pravdupovediac, aj trošku otravovalo. Dokonca vyberali vstupné! Boli zamerané na to, aby im aj niečo z toho kvaplo,“ dodáva na záver.

