Pohodlná letná obuv so slamenou podrážkou je skutočne „must have“ kúskom. Ak ste sa im doteraz v obchode vyhýbali, skúste to zmeniť. Sú ľahké, vzdušné a vybrať si môžete z rôznych prevedení. Nosia sa farby, čipka, námornícke vzory ale i koža. Neprehliadnuteľná budete v tých na opätku ale i so šnurovaním okolo členku. A viete, čo je úžasné? Kombinovať sa dajú skutočne so všetkým.

Noste ich presne tak, ako to robia celebrity

