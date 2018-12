TAJOMSTVO lásky hviezdneho páru Jessica Biel a Justin Timberlake. Ona si ho totiž...

Ak jej bude neverný počas manželstva, zaplatí jej minimálne pol milióna dolárov. Pokiaľ bude poslúchať aspoň niekoľko rokov, dá mu dieťa. Zdá sa vám to neuveriteľné? Aj takto sa dá uzavrieť krásne manželstvo. Jessica si vraj fešáka Justina takto poistila. Aj preto táto herečka, u nás známa najmä zo seriálu V siedmom nebi, oslávi na začiatku budúceho roku už dvanáste výročie spoločného života so sexi spevákom Justinom Timberlakom (37).

V januári 2007 sa stretli na párty po odovzdávaní filmových ocenení a okamžite medzi nimi prebehla chémia. Justinovi kvôli tomuto okatému flirtovaniu vynadala aj bývalá priateľka Cameron Diaz (46). Akčná a zaľúbená Jessica (36) však po tomto stretnutí nečakala na Amorove šípy, ale vzala všetko do vlastných rúk. Keď Justin na druhý deň nevolal, odviezla sa k jeho domu a sledovala ho. Justin práve odchádzal na niekoľkomesačné turné, no napriek tomu všetko dobre dopadlo a títo dvaja strávili celé mesiace zaľúbenými telefonátmi a spoznávaním sa. Opäť sa stretli až po Justinovom návrate a až vtedy padli prvé bozky. Odvtedy boli takmer neoddeliteľní.

Chcel si užívať

Pre všetkých fanúšikov bolo studenou sprchou, keď sa tento ideálny pár po štyroch rokoch randenia rozišiel. V oficiálnom vyhlásení obaja tvrdili, že sa stále milujú, ale každý z nich chce ísť inou cestou. Nikto nechápal, čo sa stalo. Nebyť utáranej a úprimnej Justinovej babičky, ostala by príčina rozdelenia páru tajomstvom. Tá sa v istom rozhovore vyjadrila, že Justin je ešte príliš mladý na manželstvo.

Príliš snaživá

Jessicu babička označila za „príliš snaživú a príliš ženúcu sa do manželstva“ a Justina, naopak, za „príliš mladého na manželstvo“. Herečka určite ťažko niesla aj to, že v tom istom čase sa po Justinovom boku začala častejšie objavovať jeho kamarátka, herečka Mila Kunis (35), a objavili sa reči, že ich priateľstvo nie je čisto platonické. V každom prípade táto celá kríza netrvala dlho. Či sa to babičke páčilo, alebo nie, o pár mesiacov boli už Justin a Jessica spolu a ešte ten istý rok sa zasnúbili.

Romantická svadba

Či sú fámy o uzavretej predmanželskej zmluve pravdivé, to nevieme. Isté je, že do roka bola krásna a romantická svadba, ale s dieťaťom počkali ďalšie tri roky. A zatiaľ to vyzerá, že tento vzťah má nábeh na to známe rozprávkové: A žili spolu šťastne... Ich sociálne siete nie sú len o ich pracovných úspechoch, ktoré obaja nepochybne majú. Jessica už dlhší čas nakrúca úspešný televízny seriál The Sinner, kde je producentkou aj hlavnou predstaviteľkou, a za ktorý už získala mnoho ocenení a nominácií. Justin vydal tento rok nový úspešný album a vypredáva všetky koncerty. Svojich fanúšikov však obaja radi a často potešia fotkami zo súkromia a láskyplnými vyznaniami jeden druhému. Okrem toho, že spoločne s láskou vychovávajú svojho syna, spolu aj športujú, zabávajú sa a vyznávajú si lásku. Internet je plný ich spoločných fotografií, z ktorých cítiť ich lásku a súzvuk.

Sláva ich nemení

Ak je niekto na pochybách a myslí si, že je to len hrané, nájde sa kopa momentiek, o ktorých títo dvaja určite netušili. Na všetkých sa buď bozkávajú, smejú, bláznia alebo sa zbožne na seba pozerajú. Nie strojene, nie účelovo. Títo dvaja v súkromí vyzerajú ako párik „od vedľa“, s ktorým sa jednoducho chcete stretávať. Sláva ich nemení a ešte stále dokážu prekvapovať svojich fanúšikov prostými a milými vecami. Napríklad, keď z červeného koberca na odovzdávaní cien Emmy posielali do kamery tajné signály na prstoch svojmu trojročnému synovi Silasovi. Jednoducho len splnili jeho želanie a pozdravili ho dohodnutým signálom, aj keď boli tritisíc kilometrov od neho.

Láska každú sekundu

Nikto nemôže byť na pochybách, že tento celebritný pár sa miluje. Sú nielen partnermi a milujúcimi rodičmi, ale aj najlepšími priateľmi a fanúšikmi navzájom. Jessicu, ktorá je aj speváčkou, často vídať na Justinových koncertoch. Nie v backstagei, ale priamo pod pódiom, spieva, tancuje a natáča videá svojho milovaného manžela. Justin, ktorý pre ňu skladá piesne, je tiež veľký fanúšik svojej ženy. Ak si nájdu voľno vo svojich nabitých kalendároch, radi spolu trávia čas. Počas tohto leta ste ich mohli stretnúť na potulkách po Európe a možno vám ani nenapadlo, že ide o tento celebritný párik. Zimné mesiace radi trávia na lyžovačke a nepotrebujú žiaden luxus. Stačí im sneh, lyže a vzájomná spoločnosť. Poriadne sa obzerajte počas lyžovania túto zimu. Nikdy neviete, či tá milá dvojica, ktorú ste stretli na svahu, nebude práve Justin a Jessica.