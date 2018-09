Populárny zabávač šokuje: Hral som sa s Rusmi, priznáva

Ako prežíval vtedy desaťročný Oliver 21. august 1968? „Pamätám si na to celkom presne, pretože som býval vedľa sovietskeho konzulátu. Tým, že sme ich mali v bezprostrednom susedstve, hrával som sa s deťmi ruského konzula Kuznecova. Jeho synovia sa volali Maxim a Pavlík. Keď však prišli na naše územie ruské tanky, chlapci sa s nami prestali zo dňa na deň hrať. Paradoxne nie my s nimi, ale oni s nami! Úplne sa oddelili. Časom si tam postavili plot, neskôr benzínové čerpadlo a v ulici, kde ťažko prešlo väčšie auto, chodila veľká cisterna s benzínom. Susede Maji Velšicovej vždy kúsok odbúrali z plota, ako sa tam otáčali,“ hovorí dnes už s úsmevom. Vysvetľovali mu vtedy rodičia čo sa to deje? „Mne to vtedy ani nikto nemusel vysvetľovať, pretože som odmalička pozeral rakúsku televíziu a bol som politicky zbehlý a podkutý. Mohol som písať politické komentáre, žil som tým už vtedy,“ smeje sa.

Nezáujem o minulosť