Poriadna hanba! Aké triky používajú speváci, aby vás oklamali, že spievajú naživo?

Umenie spievať naživo je vrcholom speváckych možností. Niekedy to Ak to nejde, aj známi interpreti sa snažia oklamať plejbekom.

Na pódiu sa počas nedávneho odovzdávania American Music Awards objavilo niekoľko interpretov, ktorých v minulosti obvinili z plejbeku. Dokonca aj časť ocenených si nesie tento fľak, aj keď je vždy veľmi diskutabilné, kedy plejbek haniť. „V televízii sa používa, keď spevák nevie dobre spievať naživo, alebo keď je jeho vystúpenie spojené s náročným tanečným číslom, a tak by bolo ťažké spojiť aj tanečný, aj spevácky výkon dohromady,“ vysvetľuje televízny producent Ivan Rössler a dodáva: „Okrem toho pri známych pesničkách chce divák počuť to, čo dôverne pozná. Navyše, keď sa v priebehu programu strieda na pódiu viacero umelcov a každý má iné podmienky, kvalita programu je na hranici technických možností.“

Z tohto dôvodu väčšina režisérov trvá na plejbeku, čo však v prípade niektorých interpretov znamená ísť proti ich zásadám. Kapela IMT Smile je napríklad známa tým, že ak ich chce mať niektorá z televízií v priamom prenose, musí im umožniť vystúpiť naživo. Vyžaduje si to veľké nároky, ale aspoň sa potom nestane trapas, ako keď sme počas prenosu na jednom z odovzdávaní cien v súťaži krásy privítali britskú hviezdu Sonique. Tej začalo „naživo“ preskakovať cédečko s podkladmi! Speváčka začala pesničku odznova a trapas sa zopakoval. A tak kráska iba zanadávala a zmizla z pódia.

Poplietla text

Nepríjemné odhalenie má za sebou aj aktuálne najbohatšia speváčka sveta Beyoncé. Tá si na druhej inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu urobila poriadnu hanbu, keď na plejbek odspievala národnú hymnu. Sprievodná kapela na základe speváčkinej požiadavky takisto zahrala hymnu s plejbekom.

Beyoncé kauzu nikdy nekomentovala, kapela ako dôvod na použitie plejbeku vtedy uviedla, že nebol čas na nacvičenie spoločného vystúpenia. A možno sa Beyoncé iba chcela vyhnúť trapasu svojej kolegyne Christiny Aguilerovej, pre ktorú patrí práve spievanie hymny medzi nočné mory v jej kariére. V roku 2011 ju predviedla naživo pred začiatkom Super Bowlu, ktorý patrí medzi najsledovanejšie televízne udalosti v USA, a desiatky miliónov divákov mohli v priamom prenose sledovať, ako poplietla text...

Priznali sa

V polčasovej prestávke Super Bowlu sa pred pár rokmi predstavili aj páni z kapely Red Hot Chilli Peppers. Basgitarista skupiny Michael „Flea“ Balzary po pár dňoch na ich oficiálnej stránke priznal, že išli z plejbeku. Bolo to po tom, ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť fotografie z vystúpenia, na ktorých nebol jeho nástroj zapojený.

Kapela Red Hot Chilli Peppers je známa ako jedna z najlepších koncertných skupín na svete, napriek tomu počas prestížneho programu nehrala naživo. Vtedy sa roztrhlo vrece s obvineniami z plejbeku, a tak manažéri hviezd museli vyjsť s farbou von. Adam Leber, manažér Britney Spearsovej, ktorá bola na svetovom turné, vysvetlil, že Britney potrebuje vokálnu výpomoc pre svoje ťažké tanečné čísla: „Ona spieva, keď jej to choreografia dovolí. Neexistuje, aby deväťdesiat minút tancovala aj spievala.“

Usvedčil ich fanúšik

A potom sú takí, ktorí nepriznajú plejbek ani za nič. Nedávno sa na koncerte v Mexiku počas vystúpenia potkla a natiahla na pódiu Katy Perry a pritom veselo spievala ďalej. A pred šiestimi rokmi okorenila pádom počas spevu svoju účasť na odovzdávaní cien Grammy Jennifer Lopezová. Zlé jazyky tvrdia, že pri páde jej ani trošku neposkočil hlas, čo len dokazuje, že plejbek je všemocný. Dnes je ťažké určiť, kto si pri speve pomáha nahrávkou a kto nie.

O vokalistoch z Il Divo sa tvrdí, že idú z plejbeku, na ktorom majú zámerne nahraté chyby, aby to vyzeralo, že spievajú naživo. Usvedčil ich fanúšik, ktorý sa bol pozrieť na viacerých šou za sebou, kde sa v tom istom čase a na tom istom mieste na koncerte opakovali tie isté chyby. To už je absurdné.

Našťastie, sú klasici, medzi ktorých patrí aj čerstvá držiteľka amerických hudobných cien Lady Gaga, ktorá vydala jasné vyhlásenie: „Nemyslím si, že je v poriadku spievať na plejbek. Nesúdim nikoho, kto to robí, lebo je to ich vec, akým typom umelca sa rozhodli byť. Myslím si však, že ak si ľudia zaplatia za vstupenku na koncert, dotyčný interpret by mal pre nich spievať naživo.“

Habera vysvetľoval

A ako sa darí plejbeku v našich zemepisných šírkach? Po prenose Miss Universe 2011 musela čeliť hejtom speváčka Dara Rolins, ktorá vtedy za trojminútové vystúpenie na plejbek zinkasovala pekný balík. Do svojho vystúpenia vtedy dala veľa energie, nechýbal sexepíl a nasadenie, ale hlas, ktorý počuli prítomní, bol, žiaľ, pustený z „cédečka“. Trapas zažila na košickom koncerte aj skupina Team na čele s Paľom Haberom. Kým obávaný kat začínajúcich umelcov v speváckych súťažiach sekíroval za maličkosti, sám sa dopustil prešľapu, aký fanúšikovia neodpúšťajú.

Aj na internete sa objavil záznam z koncertu, kde Paľo Habera uprostred pesničky vyzýva ľudí s mikrofónom namiereným do publika na spoluprácu. A popritom si spieva ďalej. Kapela Team hneď vyhlásila: „Pre ľudí, čo sa v tom až tak nevyznajú, existuje pri práci v štúdiu a na koncerte technika zdvojovania. Napríklad v štúdiu Paľo alebo kapela viackrát naspieva to isté, aby to znelo mohutnejšie. Keďže chceme, aby pesničky zneli rovnako, ako ich poznáte, aj na koncerte niektoré vokály a spevy dupľujeme.“

Sú však aj interpreti, ktorí trvajú na živom vystúpení. Keď českú kapelu Kryštof „prinútili“, aby počas odovzdávania hudobných cien spievala v televízii na plejbek, vyriešil to jej spevák Richard Krajčo tak, že počas pesničky si prelepil ústa leukoplastom. Spev pokračoval a diváci videli speváka s prelepenými ústami. Aj takto môže vyzerať inteligentný protiplejbekový protest.

Najväčšie podvody