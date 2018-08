Poslankyňa Martina Šimkovičová obhajuje zamestnanie svojej dcéry v RTVS: Petra zarobí...

Niektorí v RTVS prichádzajú o prácu, iní ju nachádzajú. Čerstvou zamestnankyňou RTVS je od 1. mája aj Petra Šimkovičová (26), ktorá len pred rokom skončila štúdium masmediálnej komunikácie na Paneurópskej univerzite. Stala sa novou projektovou manažérkou. Čo vlastne robí? „Verejnosť komunikuje s RTVS prostredníctvom rozličných komunikačných kanálov vrátane pošty, e-mailu alebo sociálnych sietí a spätná väzba doteraz nebola štandardizovaná. Úlohou projektového manažéra je zmapovať jednotlivé kanály a navrhnúť a implementovať štandardy komunikácie RTVS s verejnosťou,“ napísala nám hovorkyňa Erika Rusnáková. Uviedla tiež, že Petra Šimkovičová bude mať nad sebou skúsenejších kolegov.

Robí za 700 eur

Keď sme sa poslankyne Martiny Šimkovičovej (46) opýtali, ako hodnotí fakt, že jej dcéra získala nový post v RTVS, reagovala: „Udivuje ma, ale v podstate pri mojom mene už vlastne ani nie tak veľmi, že toto je predmetom záujmu. Po prvé, dcéra si hľadala prácu a medzi inými našla ponuku na prácu na profesia. sk. Je dospelá a šikovná. Vyštudovala s červeným diplomom a vždy sa vedela o seba postarať. Dala si prihlášku do viacerých inštitúcií a v RTVS bola pozvaná na pohovor. Asi po troch týždňoch jej poslali ešte dotazník a prvého v tomto mesiaci nastúpila. Ja v podstate ani neviem, akú má náplň práce, podstatné je, aby to vedela ona, aby ju to bavilo a robila si prácu, ktorá sa od nej vyžaduje. Viem, že platovo má v čistom okolo 700 eur.“ Podľa poslankyne má jej dcéra dostatočnú prax, pretože päť rokov pracovala ako manažérka.

Žiaden konflikt

Aj keď sa to mnohým nepáči, JUDr. Vladimír Minčič, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského tvrdí: „Obsadenie pozície projektovej manažérky RTVS Petrou Šimkovičovou nepovažujem za rozpor s akýmikoľvek právnymi predpismi, čo sa týka zákazu konkurencie alebo zákazu v zmysle predpisov o výkone verejných funkcií. Pokiaľ prijímacie konanie prebehlo štandardným a zákonom predpísaným spôsobom, nevidím problém v tom, že RTVS ju prijalo ako najúspešnejšiu kandidátku výberového konania.“ Dodal ešte, že poslankyňa Šimkovičová nie je ani členkou výboru, ktorý by mal na starosti RTVS, takže rozpor tu nie je.

Nie je funkcia ako funkcia

Na pozícii produktovej manažérky v RTVS pracovala do roku 2015 aj Oľga Dúbravská z Markízy, kde Martina Šimkovičová pôsobila. „Na základe medializovaných informácií vám môžem povedať, že moja predošlá pozícia projektového manažéra v RTVS je neporovnateľná s pracovnou náplňou dcéry Martiny Šimkovičovej. Funkcia projektového riadenia totiž závisí najmä od daného projektu a v mojom prípade išlo okrem iného aj o development programových formátov zameraných na mladé publikum, v čom sme boli úspešní a v rámci popularizácie vedy pre mladých sme získali financie na realizáciu relácie Zvedavec. To znamená, že išlo o úplne inú Sekciu a projekt v RTVS, ako sa avizuje v súvislosti s dcérou Martiny,“ povedala.

Dodala ešte, že s Martinou Šimkovičovou sú v kontakte iba občas: "Petru som videla ako malé dievčatko v Markíze a s Martinou sme dlhé roky pracovali v televízii. Mali sme korektný vzťah a občas si v súvislosti s jej a mojou terajšou prácou zavoláme, ale rozhodne so mnou nekonzultovala prácu jej dcéry, prípadne akékoľvek témy v súvislosti s RTVS. Videli sme sa osobne niekedy minulý rok a bolo to náhodné stretnutie."

Keďže má Petra na starosti mapovanie sociálnych sietí, pošty a e-mailov, Oľga Dúbravská si myslí, že je to vhodná práca aj pre mladého absolventa masmediálnej komunikácie a ak uspela vo výberovom konaní, nevidí dôvod, aby nedostala šancu.

Hovorkyňa RTVS nám povedala: „RTVS dostáva množstvo žiadostí o prijatie do zamestnania. Žiadatelia často neprejavujú záujem o konkrétne pozície, definujú len svoj okruh záujmu a žiadajú, aby ich žiadosti boli posudzované, ak sa niektorá z vhodných pozícií uvoľní. V prípade obsadenia pozície projektový manažér RTVS vyberala z databázy žiadateľov najvhodnejšieho uchádzača."