Posúďte sami, či stále platí, že Michelle Pfeifferová (59) je najkrajšie starnúcou ženou Hollywoodu

O tom, ako si herečky robia naschvál, aby ukoristili zaujímavú rolu, kolujú celé legendy. Jednej filmovej krásky sa to však netýka. Naopak, Michelle Pfeifferová má filozofiu „nemôžem robiť všetko“. Bohužiaľ, vďaka nej prišla o veľa zaujímavých filmov a jej početní obdivovatelia o herecké aj estetické zážitky.

Matka na nezaplatenie

Našťastie, predsa len neodmietla všetko a zoznam jej filmov je aj tak nekonečný. Až sa človek čuduje, kedy to stihla, lebo hlavne odkedy sa vydala a stala mamou adoptívnej dcéry a vlastného syna, mávala medzi filmovačkami niekoľkoročné pauzy, prípadne urobila len jeden film ročne. Vždy totiž patrila k hviezdam, pre ktoré je na prvom mieste rodina. „Deti rýchlo vyrástli a chodili do školy. Nemohla som cestovať po celom svete a narušiť im režim. A tak som začala byť taká náročná, že ma nešlo zaplatiť. A potom zrazu, neviem ako, mi ušiel čas,“ zľahčuje svoje mierne pracovné tempo.

Pohrdla Bradom Pittom

Vďaka takémuto prístupu však prepásla mnohé zaujímavé príležitosti. Odmietla napríklad ženskú road movie Thelma a Louise, kde si namiesto nej zahrala Susan Sarandonová a Geena Davisová. Prišla tým o šancu byť nominovaná na zlatú sošku ako jej kolegyne, ale aj o vášnivý sex s Bradom Pittom, ktorý tu hral ešte ako neznámy mladý herec. V rovnakom roku odmietla aj ďalšiu kultovú vec. Vedeli ste, že policajtkou, ktorú nezožerie kanibal Hannibal Lecter, mala byť pôvodne Michelle? Lenže nemala čas, tak to vzala Jodie Fosterová a získala svojho druhého Oscara. Treba však priznať, že Michelle čas celkom nepremárnila. Romantická komédia Frankie a Johnny, čo vtedy natočila po boku Al Pacina, jej vyniesla „aspoň“ Zlatý glóbus pre najlepšiu komediálnu herečku.

Ozajstná dáma

Mimochodom, kvôli deťom odmietala aj príliš odvážne erotické scény. Aby sa vraj za mamu nemuseli hanbiť pred spolužiakmi. Preto keď dostala ponuku zahrať si v erotickom trileri Základný inštinkt, radšej sa stala mačacou ženou v Batmanovi. Aj v latexovom oblečku bola parádne sexi, ale na rozdiel od Sharon Stonovej nemusela ukázať nahý rozkrok. Vďaka tomu nevstúpila do filmových dejín ako necudný erotický symbol, ale ako nádherná dáma. Niekoľkokrát ju v rôznych anketách označili dokonca za najkrajšiu ženu sveta a v roku 2007 ju čitatelia amerického magazínu OK! vybrali za herečku, ktorá najkrajšie starne.

Odvážim sa byť škaredá?

Možno aj preto, lebo bola známa odmietaním veľkých plastických vylepšení. „Som všetkými desiatimi za občasné malé úpravy, keď si ženy dajú napríklad aplikovať botulotoxín. Samozrejme, videla som aj skvele odvedené plastické operácie. No keď už ľudia nevyzerajú ako oni sami, je to moment, keď si poviete: Bože! A je to trochu smutné a nepríjemné pre okolie. Na druhej strane, ak sú oni šťastní a spokojní s tým, čo vidia v zrkadle, tak o čo ide? Čert vie. Uvidíme, či sa aj ja odhodlám odvážne zostarnúť a byť škaredá,“ vtipkovala vtedy v rozhovoroch.

Čo už, daj si šišku!

Odvtedy však prešlo desať rokov, navyše, posledné štyri sa herečka stiahla z verejného života. Preto sa s o to väčším napätím očakával jej tohtoročný comeback hneď v niekoľkých filmoch. Bude krásna alebo našla odvahu meniť sa na starenu? Michelle sa vrátila mysterióznym hororom Matka!, ktorý bol však prijatý dosť rozpačito. Lepší nos mala vtedy, keď kývla na Vraždu v Orient exprese, detektívku podľa Agathy Christie, ktorá sa práve premieta v slovenských kinách. Nuž vzhľadom na to, že stále hrá femme fatale, cestu bez plastík, zdá sa, nezvolila. V pátravom oku kamery však vidno vylepšenia, najmä v okolí očí a na prifúknutých perách. Napriek tomu je stále spoznateľná, krásna a štíhla. Takže svoj recept na krásu zrejme ešte dodržiava: „Jedzte správne, cvičte a veľa spite. No občas si doprajte. Vo svojom veku si už môžem povedať, čo už, a dať si šišku.“

