Speváčka Mamba v spoločnosti. Pozrite sa, kam sa vybrala s trojmesačným synom Manolom

Tmavovláska spolu so snúbencom, tanečníkom Tonym Poruchom (29), a ich vytúženým synčekom sa minulý týždeň objavili na otvorení novej kaviarne. Mamba po ťažkom novembrovom pôrode, keď ešte následne dostala infekciu a museli ju opäť hospitalizovať, už vyzerala skvele a sršala energiou.

Zatiaľ čo rozdávala rozhovory, Tony malého Manola kočíkoval. Ten po celý čas sladko spinkal. „On je božský naozaj. Neplače, nekričí a nevystrája. Je super, len spinká, papká a spinká. Úplný Porucha,“ pochválila sa šťastná mama.

Pocit zúfalstva

Po radostnej správe, že začiatkom novembra sa dvojici narodil syn Manolo, prekvapila speváčka na Instagrame detailami o komplikáciách pri pôrode. Veľmi úprimne opísala svoje zúfalstvo: „Pred slovom ,pôrod‘ mám obrovský rešpekt. Nie, môj pôrod nebol ľahký. Ani netrval dve hodiny. Trval pre mňa nekonečných dvanásť hodín a neželala by som ho nikomu. Počas môjho pôrodu vedľa mňa porodili ďalšie štyri ženy, ktoré som počula, ktorým som závidela, že to majú za sebou.V istom momente sa pôrod zastavil a vyzeralo to, že to proste nepôjde. Prvýkrát som zažila taký obrovský pocit zúfalstva, že s ním prišlo ,zmierenie s tým najhorším‘. Proste príde myšlienka ,prosím, len nech sa to rýchlo skončí‘ a potom sa pozrieš vedľa seba a vidíš totálne zúfalstvo na tvári muža, ktorého miluješ viac než seba a ktorý vidí, že si to vzdala.“ Našťastie všetko zlé je už za ňou a snúbenci si užívajú vytúžené bábätko.