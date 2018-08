Pozrite si odvrátenú tvár najkrajších žien sveta. Ruku na srdce páni, za ktorou by ste sa na ulici otočili?

Je to radosť, byť fotografom povedzme v New Yorku či v inom skutočnom veľkomeste. Na každom rohu pomaly zavadí o známu tvár. Musí byť však ostražitý, aby ich v dave vôbec rozoznal. Mnohé herečky to v súkromí totiž so stylingom a mejkapom rozhodne nepreháňajú. Asi nepoznajú trend slovenských silikónových krások, ktoré nenalíčené nepôjdu ani vyniesť smeti.

Myšky a bohyne

Samozrejme, sú ženy ktoré žiaria aj keď nechcú. Napríklad taká Claudia Schifferová. Nemusí sa vôbec snažiť a aj tak je neprehliadnuteľná. Naopak, Uma Thurman dokáže byť bez šminiek neviditeľná. Teda, skoro, pretože pri jej pomaly dvoch metroch vždy budí pozornosť. No keď ju už spoznajú, je sympatické, že rozdáva úsmevy na všetky strany. Na hviezdu sa nehrá ani Jennifer Lawrenceová. Naopak, hviezdne maniere nemá ani keď jej psík na chodníku vykoná potrebu. Žiadna osobná asistentka, oscarová herečka to po svojom miláčikovi odprace osobne.

Presvedčte sa TU!

Eve Herzigovej ušiel milenec! Vadilo mu, že dala prednosť iným chlapom

Mrkva vracia hercovi sexepíl: Takto sa mu podarilo zhodiť sedemnásť kíl!

Soňa Müllerová opäť zatienila všetky ženy. Tieto kúsky by ste mali mať v skrini aj vy

MÓDNA POLÍCIA z Mikloškovej prehliadky: Všetci sa za nimi otáčali! Pozrite sa, aké MINI ŠATY nahodili a tie nohy...

Radšej tri krát h..no, než pocty: Miloš Forman o sebe rozhodol aj po smrti a skladateľka jeho prádla poslúchla