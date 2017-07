Pre úraz takmer nedotočila Búrlivé víno. Herečka má dnes vážne problémy a musí mať opatrovateľku!

Obľúbená babička Roznerová, ktorá je v seriáli čipernou starkou, sa v reálnom živote ani zďaleka nemá tak dobre ako na obraze. Uvedomuje si, že už nie je najmladšia, a sily jej s vekom prirodzene ubúdajú. Z toho, že sa jej v poslednom období výrazne priťažilo, viní úraz.

Nešťastný pád

Eva Rysová spadla zo schodov minulý rok v marci pri nákupoch a museli jej privolať záchranku. Udrela sa tak nešťastne, že dostala silné krvácanie do mozgu. Od toho okamihu má herečka nepríjemné zdravotné problémy. „Nemám sa veľmi dobre. Som už veľmi slabá. Viem, že už som aj stará baba, ale cítim, že pád mi veľmi ublížil,“ posťažovala sa.

Hviezda Búrlivého vína priznáva, že na svoj úraz tak rýchlo nezabudne. „Bolo to veľmi nepríjemné. Škaredý pád, celá som bola od krvi, nehovoriac o tom, že hlava sa mi zranila aj vnútri. Dva týždne som bola hospitalizovaná. Aj teraz sa mi ešte točí hlava a cítim, že už nikdy nebudem ako predtým,“ skonštatovala smutným hlasom.

Osamelá

Po prepustení z nemocnice ju dlhší čas opatrovala sestra. Herečka sa totiž netají tým, že je v hlavnom meste opustená a ostala jej len ona. Už si však zaobstarala opatrovateľku, ktorá sa jej venuje, nosí jej obedy a prechádza sa s ňou. Je za to vďačná, ale, ako vraví, blízku rodinu jej to nenahradí. „Niekedy sa cítim veľmi sama. Manžela už nemám a syn s rodinou už roky žije v Kanade. Teším sa, veď ja som už dvojnásobná prababička, ale čo z toho, keď ich vidím iba na počítači či v telefóne,“ rozprávala zamyslene. Poriadne porozmýšľať musela aj nad ich menami, pretože si nevedela spomenúť. Po niekoľkominútovom uvažovaní nakoniec len skonštatovala, že pamäť ju už neposlúcha a mená sa jej pletú.

Hranie stopla

Pamäť jej robila problémy aj pri natáčaní poslednej série Búrlivého vína. Priznala, že bolo pre ňu veľmi náročné dotočiť ho. „Musela som to dorobiť, ale poprosila som scenáristov, aby mi dali menej textov. Cítim, že Víno bola moja pekná bodka. Asi dva dni po poslednej klapke mi TV JOJ ponúkla rolu, ale musela som to odmietnuť,“ prezrádza herečka. Dôvodom bola únava, závraty a pamäť, na ktorú sa niekedy poriadne hnevá. „Musím si sama pred sebou priznať, že pamäť mi veľmi starne. Je to pre mňa divný pocit, pretože som ju mala závideniahodnú. Ach, keď si pomyslím, že som kedysi mohla robiť záskoky zo dňa na deň, tak som si všetko pamätala. No, žiaľ, to sa už skončilo.“

Vypĺňali diery

Herečka však prezradila aj to, že ani Búrlivé víno už nie je to, čo bývalo, a myslí si, že jeho čas sa naplnil. „Nechcem nikomu ublížiť, všetci sú tam super, ale vidno, že posledné časti už písali iní ľudia. Prvé série robili ženy a tam bolo cítiť, že je to rodinný seriál. Teraz je to plné dobrodružstva, sexu a iných vecí. Jednoducho, už to má iný dych,“ prezradila Rysová.

Počúva svoje telo

Aj keď jej za niekoľkoročným natáčaním bude ľúto, je rada, že sa konečne poriadne vyspí a nebude musieť byť na pľaci už v skorých hodinách. „My s Ivom Letko, najstaršia dvojica, sme, paradoxne, veľakrát museli byť pred kamerami už o šiestej ráno. Chápem, že mladší sú veľmi obsadzovaní, majú divadlo, dabing a všeličo. Preto sme vypĺňali diery. No aj keď to bolo veľakrát náročné, vôbec neľutujem. Moja postava bola rozkošná,“ uzatvára legendárna babička Roznerová. Zároveň dodáva, že chce veriť v to, že si ešte niekedy zahrá, ale nebude to siliť a bude počúvať, čo jej telo povie.

