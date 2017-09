Prefetované dámy: Tieto matky rozhodne nie sú príkladom svojim deťom!

Aktuálnym príkladom je bývalá členka Spice Girls Mel B, ktorá stále bojuje so závislosťou od alkoholu a drog. Zašlo to dokonca tak ďaleko, že šnupala kokaín pred vlastnými deťmi! Samozrejme, že bývalý manžel Stephen Belafonte teraz robí všetko pre to, aby ich tri deti dostal spod vplyvu prefetovanej slávnej mamy.

Nemá zábrany

Stephen tvrdí, že sa obáva o bezpečnosť detí, najmä po tom, ako Mel B vyhodila opatrovateľku. Keďže bola s deťmi doma sama, bez problémov pila a drogovala aj v ich prítomnosti. Pre drogy a alkohol sa rozsypalo aj ich manželstvo a ak Mel B nezastaví svoje opojné ťaženie, príde aj o zvyšok rodiny. Ani návrat slávnej kapely Spice Girls v pôvodnom zložení vraj sčasti nevyšiel práve pre jej absolútnu nedisciplinovanosť. Strata rodiny by však bola pre ňu určite veľká rana, z ktorej by sa len tak ľahko nedostala.

Aká matka...

Oveľa tragickejšie sa skončila alkoholová a drogová závislosť speváčky Whitney Houstonovej. Jej osudovým mužom sa stal Bobby Brown a počas manželstva Whitney všade vyhlasovala, ako svojho manžela miluje a aký je úžasný. No zdá sa, že dvojicu najviac spájali drogy a nekonečné žúry. Lenže zatiaľ čo Bobby mal tento „koníček“ relatívne pod kontrolou, speváčka tomu celkom prepadla. Napokon ju deň pred odovzdávaním cien Grammy našli mŕtvu v hotelovej vani.

Neprešlo veľa času a Bobbi Kristinu Brownovú, jediné dieťa Whitney Houstonovej, našli raz bezvládne ležať dolu tvárou vo vani, presne tak, ako jej matku. Už nenadobudla vedomie a lekári nedávali nádej, že sa jej stav môže niekedy zlepšiť. V jej tele sa našiel alkohol, lieky proti úzkosti a dosť veľká dávka marihuany. Aj v tomto smutnom príbehu je jasné, že zlý príklad slávnej matky bol jedným z dôvodov, prečo sa Bobbi vydala na kľukatú a napokon tragickú cestu...

