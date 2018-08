Prekvapila tehotenstvom a s novinkami pokračuje! Krásna speváčka urobila ďalšie vážne rozhodnutie

Jej polovička najprv tehotenskému testu nechcela uveriť, prezradila nám budúca mamička, herečka a speváčka Dáša Mamba Šarközyová (28). Kráska našla životnú lásku v tanečníkovi zo skupiny The Pastels, Tonym Poruchovi, a už čoskoro sa stanú rodičmi. Zhodli sa, že ich spoločný život nemusí mať tradičnú postupnosť – svadba a až potom dieťa. Zdá sa však, že na svadbu sa už teraz tešia, keďže sa speváčka pred nedávnom pochválila zásnubným prsteňom. Ako si to teda načasujú?

„Bábätko sme plánovali, ale nebolo to až také jednoduché, ako ma cely život rodičia varovali,“ smeje sa Mamba. „Svadbu však teraz neplánujeme. Chcem si užiť tehotenstvo bez stresu. Navyše nie som typ ženy, ktorá ju berie ako automatickú podmienku k dieťatku. Svadba bude, keď sa budeme cítiť na plánovanie a organizovanie.“

Pochyboval

Vtipne znela aj jej odpoveď, keď sme sa jej opýtali na prvú priateľovu reakciu. „Tony testu moc neveril, druha čiarka sa mu zdala príliš slabá, tak si nechcel robiť zbytočne nádeje. Ale keď nám to potvrdil aj lekár, boli sme veľmi šťastní.“

Speváčka má termín pôrodu v novembri a dúfa, že najhoršie dni už má za sebou. „Prvý trimester bol ťažký, teraz mám zase chute. Tony sa však o mňa stará ako o kráľovnú. Myslím, že viac už sa ani nedá robiť. Je proste dokonalý,“ vychvaľuje tanečníka.

Zaujímavý mix

Budúci rodičia sú zvedaví, čo po ktorom ich potomok podedí a to sa týka nielen nadania na spev a tanec. Tony je totiž polovičný Vietnamec a Mamba nám v dávnejšom rozhovore prezradila, že aj keď sa v detstve hanbila za to, že je polovičná Rómka, dokonca ju aj deti šikanovali, dnes je pyšná na svoj temperament. „Som presvedčená, že ak by som Tonymu povedala, že mám elixír, ktorý keď vypijem, nebudem mať nič z Rómov, určite by tu fľaštičku rozbil. Stále mi hovorí, že práve to je to, čo na mne veľmi miluje. Veď nakoniec aj on je polovičný Vietnamec, takže sa stále smejeme, že naše deti budú vyzerať asi ako malé opičky,“ žartovala speváčka, keď bolo tehotenstvo v nedohľadne.

Ako to vidí dnes? „Obaja sme zmixovaní, takže to bude zábavne. Tonyho výnimočnosť je na ňom to najkrajšie a ja budem šťastná, ak toto bude naša spoločná malá kópia,“ hovorí nadšene.