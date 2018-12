Prekvapivá reakcia! Mišu z Farmy doma čakali dve deti. VIEME, ako zareagovali na jej sex s Dominikom

Piatkový duel na Farme prekvapil nejedného diváka. Nebojácna a cieľavedomá Miša sklamala fanúšikov a schválne nechala vyhrať súperku.

Už stačilo!

Napriek tomu, že jej moderátorka Evelyn dohovárala, aby sa nevzdávala a bojovala, nedala si povedať. „Do duelu som išla s tým, že idem domov. Cítila som, že už stačilo a chcem domov za deťmi,“ vysvetlila nám Miška, ktorá sama vychováva dcéru Karin Viktóriu (14) a syna Michala (11).

Sex v priamom prenose

Zdá sa, že deti vychováva tak, aby si z ničoho nerobili ťažkú hlavu. Ich mama totiž mala na Farme intímnosti s Dominikom mladším o trinásť rokov. Po žúre, keď chudobní dostali od bohatých alkohol, obaja odhodili zábrany, a tak sa hneď v úvodnom týždni na Farme uskutočnil prvý sex! Pikantériou je, že Dominik na statok prišiel ako panic a po akte sa farmárom chválil, že vďaka tomu už nebude taký hanblivý ako pred súťažou.

Do smiechu mu však nebolo, keď po pár týždňoch za ním prišla Miša, že má nejaký zdravotný problém a naznačila možnosť, že je tehotná. Čo jej na to povedali doma deti, že ich mama „zaučila“ mladučkého Dominika? „Ony sa na tom len smiali a neprežívali to,“ prezradila stručne Miša.

Ku kauze tehotenstva už nechce vyjadrovať. Prezradila aspoň to, čo ako prvé urobila po návrate. „Na Farme som už nemohla jesť kapustu s kapustou. Po vypadnutí sme sa išli so sestrou naobedovať a prvé, čo som si objednala, bola kapustová polievka. Neviem, či som si to neuvedomila alebo to bolo automatické po tých dlhých týždňoch na statku,“ uzatvára s radosťou v hlase, že už je doma.