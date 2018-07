PREMIÉRA Mamma Mia 2: Pierce Brosnan si strážil krásnu ženu, Meryl Streepová sa bozkávala s Cher. A všetci sa nahodili!

Mamma Mia! Najväčšia letná filmová párty je späť. A s ňou aj nákazlivá nálada rozprávkového ostrova Kalokairi, nesmrteľná ABBA a herci, ktorí si s chuťou zopakovali veľkolepú grécku jazdu.

Je to presne desať rokov, čo muzikál Mamma Mia! vtrhol do kín po celom svete. Len na Slovensku sa na tejto party v kinách zúčastnilo viac ako 125 tisíc divákov. Teraz sa fanúšikovia piesní skupiny ABBA a milovníci romantiky dočkali pokračovania, v ktorom sa okrem iného dozvedia, ako sa vlastne Donna (Meryl Streepová) zoznámila so svojimi troma osudovými mužmi, ktorých si zahrali Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgard.

Benny Anderson, člen skupiny ABBA, sa na pokračovaní podieľal aj ako výkonný producent: „Som veľmi rád, že sa nám vrátili všetci herci, a hlavne, že sme ako mladú verziu Donny obsadili Lily Jamesovú. Toto dievča skvele spieva, ale navyše vás hneď v prvom zábere presvedčí, že je tou pravou Donnou,“ povedal.

V pondelok mal v Londýne film s podtitulom Here We Go Again premiéru a bol to naozaj veselý žúr. Veď sa pozrite.

