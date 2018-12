Prestrelil. Martin Jakubec chcel speňažiť sex s Božankou, teraz tvrdí, že ho poslal Boh

Profesionálna celebrita, spevák, motivátor Martin Jakubec (34) si bude môcť koncom tohto roka gratulovať. Celkom úspešne sa mu podarilo urobiť okolo seba poriadny rozruch najmä manželstvom s dôchodkyňou, kolegyňou a speváčkou Božanku (65). Špekulácií o tom, či je jeho manželstvo, ktoré avízoval v marci tohto roka na odovzdávaní cien OTO, aj právoplatné, hádže za hlavu. Keď už sa zdalo, že ďalej posunúť už túto kauzu niet ako, vyhlásil, že za dva milióny eur ukáže aj to, ako si plní manželské povinnosti. ,,Chcete mať autentické video z našej svadobnej noci z postele? Uvidíte, že milovanie je možné aj v pokročilom veku. Ponúkame vám vidieť našu romantiku z postele, ak nám zaplatíte. Požadujeme zaplatiť každému milión eur, potom to urobíme," napísal denníku Plus JEDEN DEŇ.

Poslal ma Boh

Muž, ktorý 17. novembra oslávil svoje tridsiate piate narodeniny, teraz uletel opäť. Na sociálnej sieti zverejnil obrázok, s podivuhodným komentárom: "Stvoriteľ všetkého. Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Martin Jakubec. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. Napokon stvoril Božanku."

Fanúšikovia si už ťukajú na čelo. Ako sa vám pozdáva toto jeho poňatie vesmíru a jeho úlohy v ňom?