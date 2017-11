Prežívame eufóriu - prezradila Zuzana Kubovčíková-Šebová o vzťahu s manželom Michalom Kubovčíkom. Bude pri pôrode?

Zaguľatenú Zuzku sme stretli na večernom podujatí, kde sa celý čas výborne zabávala so svojimi celebritnými kamarátkami Darou Rolins, Dominikou Navara Cibulkovou a fotografkou Petrou Ficovou. Dievčatá jej často hladkali bruško a ich debaty nemali konca-kraja.

Pýtali ste si od mamičiek Dary a Petry rady ohľadom starostlivosti o bábätko?

Keďže sme sa dlho nevideli, rozprávali sme sa o všetkom možnom, a keďže som tehotná, samozrejme, bolo to ešte emotívnejšie a dievčatá sa vystískali aj s bábätkom. (Úsmev.) Darinka mi rozprávala o Lolinke a o tom, čo má nové. Snažili sme sa napchať všetky témy do jednej. Poznáme sa už od detstva, tak máme na čo spomínať. Veľa sme sa nasmiali, bol to super večer.

Ako sa cítite? Napriek tomu, že je pokročilý večer, sršíte energiou...

Cítim sa výborne, a preto som sa rozhodla ísť. Veľmi som chcela vidieť aj kamarátov, preto som sa opäť nabila dobrou energiou, misia splnená a môžem ísť domov spať. Teraz už mám veľa voľna, takže oddychujem, a keď sa na to cítim, večer vychádzam za kultúrou. Som veľmi rada, že môžem vidieť všetky predstavenia svojich kolegov, ktoré som doteraz nestíhala, keďže som sama hrávala päťkrát do týždňa. Posledný mesiac sme si s Miškom splnili veľký sen, boli sme si pozrieť predstavenie Cimrmanovcov, aj sme sa zoznámili s pánom Svěrákom. Bola som aj na mnohých ďalších predstaveniach a na koncerte Jamiroquai, takže sa kultúrne vyžívam. Ešte natáčam Kredenc a Inkognito – to je veľmi príjemné a fyzicky nenáročné, nevidím dôvod, prečo tam nebyť.

Už máte nachystanú výbavičku pre bábätko?

Pomaličky, pomaličky...

A čo kočík? Poverčivé budúce mamičky ho nemajú doma až do pôrodu.

Neviem, či som poverčivá, nejako to neriešim. Kočiarik máme vybraný, ale nemám to tak, či môže byť doma alebo nie. Keď príde, nebudem si z toho robiť hlavu. S príchodom dieťatka prichádzajú oveľa dôležitejšie témy, nad ktorými sa treba zamýšľať.

Zdá sa, že nie ste „hysterická“ mamička a zbytočne to neprežívate...

Prežívame to do tej miery, že sa na bábätko veľmi tešíme, sme v eufórii a nevieme sa ho dočkať. Je to obrovský dar. To je asi najviac. Všetko príde, všetko, čo dieťatko má dostať, dostane a veríme, že bude s nami spokojné.

O tom, kde a s kým bude obľúbená herečka rodiť, sa dočítate v aktuálnom vydaní týždenníka Šarm č. 48.

Herečka Zuzana Šebová: Aha, aké už má veľké bruško!