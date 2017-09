Príbeh, ktorý vás chytí za srdce. Pankáč stavia domčeky pre bezdomovcov

Život Elvisa Summersa (38) sa zmenil pred dva a pol rokmi. Vtedy na ulici vo svojej štvrti v Los Angeles natrafil na bezdomovkyňu Smokie. Šesťdesiatročná žena spávala na chodníku a Elvis jej postavil miniatúrny domček. Hoci mal rozmery len stodvadsať krát dvestoštyridsať centimetrov a stál asi tisíc dvesto dolárov, pre Smokie mal cenu zlata.

Potetované ramená

„Štvalo ma, že nikoho netrápi, že Smokie spáva v špine,“ povie na to Elvis, ktorý napohľad vyzerá ako rebel. Má na hlave číro a potetované ramená, no jeho srdce je široké. Uvedomil si, že v Los Angeles nemá strechu nad hlavou skoro šesťdesiat tisíc ľudí a rozhodol sa to zmeniť. Pri tých posledných už Elvis mal asistentov.

Domov pre veterána

„Pomáhali mi štvrtáci a piataci z miestnej školy. Pustili sme sa do domčeka, ktorý patril k najväčším,“ prezradil Summers. S pomocou viac ako stotridsať detí, z ktorých pätnásť mu asistovalo pravidelne, postavil pre bezdomovcov chalúpku veľkú asi ako garsónka. Bývať v nej bude vojnový veterán, ktorý skončil na ulici.

Sú bezpečné?

Nie každému sa činy rebela z Los Angeles páčia. Samospráva už niektoré drevené domčeky z ulíc odstránila, nakoľko život v nich je vraj nebezpečný. Bezdomovci sa však svojich príbytkov vzdať nechcú. Aby sa Summers vyhol ďalším problémom s úradmi, lacné drevené prístrešky začal stavať na cirkevných pozemkoch. Majú kolieska, solárne panely a prenosné kempingové toalety. Doteraz ich vyrástlo takmer päťdesiat...

