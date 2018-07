PRIDE 2018: Opäť prišiel teológ, ktorý doplatil na postoj k LGBTI ľuďom. A čo tam robil premiér Pellegrini?

Témou ôsmeho Dúhového Pridu v Bratislave bolo heslo: My nikam neodchádzame – PRIDEme. Organizátori chceli poukázať na to, že mnoho mladých ľudí odchádza do zahraničia, pretože doma sa im nedostáva práv, ktoré im pritom garantuje Ústava SR. Chcú ich presvedčiť, že má zmysel ostať.

Na hlavnou pódiu sa pred samotným pochodom vystriedalo viacero rečníkov. Najviac zarezonoval evanjelický teológ Ondrej Prostredník a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Jednému pre postoj k LGBTI komunite zatrhli biskupi vyučovanie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzite Komenského, hlavu druhej žiadajú politici z SNS.

Keď prišla na pódium verejná ochrankyňa práv profesorka Mária Patakyová, moderátor podujatia Ludwig Bagin zavtipkoval, že zožala väčší potlesk ako Lady Gaga. Povedala, že od minulého roka sa s právami LGBTI ľudí nepohlo. "Právna úprava partnerstva v praktických otázkach akými sú možnosť vystupovať ako osoba blízka, možnosť prístupu k informáciám o zdravotnom stave partnera a ochrane osobnosti partnera po smrti, dedenie zo zákona, možnosť získavať príspevok na opatrovateľa na opatrovanie zdravotne ťažko postihnutého partnera, poskytnutie voľna zamestnávateľom i sprevádzanie partnera do zdravotníckeho zariadenia, vzájomná vyživovacia povinnosť nie je v rozpore s našimi tradičnými hodnotami a ani tieto hodnoty neohrozuje," uviedla okrem iného.

Teológ spieval

"Mal som byť na rodinnom podujatí ale príbuzní ho zrušili a tak som si povedal, že prídem sem, lebo rodinu treba utužovať aj tu," začal svoj príhovor teológ Ondrej Prostredník. "Totiž utužovať rodinu našej spoločnosti, ktorá sa ešte stále musí učiť naplno prijať všetky svoje deti aby nemuseli tieto deti ponížené a potupené vo svojej ľudskosti odchádzať do cudziny. Áno, je to narážka na Dostojevského. Je to zvláštne, byť hrdý Slovák, to je cnosť. Vymýšľame programy a projekty aby sme v ľuďoch vzbudili hrdosť na svoju krajinu, na jej históriu, na jej súčasnosť, na ľudí, ktorí tu žijú. Ale keď sa stretneme s prejavom hrdosti LGBTI ľudí, ktorí sa hlásia k tejto krajine, k tejto spoločnosti, tak to odrazu mnohých vyruší. Až tak veľmi, že neváhajú rozprávať slová plné nenávisti. Aký tragický rozpor to je!," povedal tiež.

Je hrdý na tých, čo "napriek hejtu" zostávajú alebo dokonca prichádzajú späť na Slovensko a podľa neho sa väčšinová spoločnosť síce pomaly ale predsa začína ústretovejšie nastavovať k LGBTI ľuďom.

"A je to zmena, ktorá prichádza zdola. Napriek všetkým politikom a cirkevným predstaviteľom, čo sa ju snažia znemožňovať a brzdiť zhora. Až sa mi chce zanôtiť tú hymnu ponížených a zaznávaných: „We shall overcome, some day!“ Jedného dňa zvíťazíme," ukončil príhovor a zaspieval kus známej piesne.

Ozval sa aj župan

Župan Juraj Droba prišiel na pódium s príbehom o mladom gayovi z "dobrej bratislavskej rodiny", ktorý sa nestretol s pochopením a odišiel do Londýna. Úspešne vyštudoval, žije tam s partnerom a domov už prísť nechce. "Náš štát stráca schopných a šikovných ľudí kvôli nepochopeniu, diskriminácii a šikanovaniu a preto sa im na Slovensku žije horšie ako v mnohých iných krajinách EÚ... " povedal Droba. Vidí však svetlo na konci tunela: "Ak sa pozriete na Írsko, tak trvalo asi 30 rokov, kým sa v podstate z legálneho zákazu pohlavného styku ľudí rovnakého pohlavia stala krajina, ktorá absolútnou väčšinou presadila registrované partnerstvá, manželstvá. Takže myslím si, že toto čaká aj kresťanské Slovensko, ale to bude chvíľu trvať. Preto my nikam neodchádzame, prídem aj budúci rok."

Cítiť sa bezpečne

Myšlienku Pridu prišli podporiť aj umelci, - Korben Dallas, speváčka Katarzia či skvelí Sendreiovci.

Juraj Benetin z Korben Dallas, ktorý predčasom spieval národnú hymnu na pochode za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, nám povedal: "Je tu veľa mladých ľudí ale aj rôznych iných generácií, vyzerá to veľmi pomiešané. Cítime sa tu veľmi dobre, bezpečne a sme veľmi radi, že nás zavolali. Lebo myšlienka je jasná - všetci by sme sa tu mali cítiť bezpečne, dobre a prijatí v tejto spoločnosti, v tomto meste a v tomto štáte. Myšlienka Pridu sa nám páči."

Pride v centre nenarušili extrémisti, desiatky policajtov tak nemali veľa práce. Našťastie, rovnako ani zdravotníci. Hudobník - bubeník z pochodu si poranil prst a jedného z účastníkov museli odviezť do nemocnice - uštipla ho osa a dostal alergickú reakciu. Pochodujúci sa prešli pokojne mestom, všetko sa zaobišlo bez provokácií. Snáď len ten transparent s premiérom Pellegrinim na dúhovom pozadí a nápisom "Peter nehanbi sa, poď s nami", mohol ostať doma.

Aká bola ATMOSFÉRA na Dúhovom Pride si pozrite vo fotogalérii TU.