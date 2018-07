Prídu o strechu nad hlavou? Zuzana Belohorcová priznala problémy s americkým bývaním

Bývalá učiteľka sexu sa vo svojom americkom domove na Miami pýši rozprávkovým výhľadom. So snímkami oceánu či výletných lodí plávajúcich priamo za presklenými stenami ich štvorizbového bytu sa často delí s followermi na sociálnej sieti. No zdá sa, že o milovaný výhľad čoskoro príde. A nielen o ten, rodina zrejme stratí vlastnú strechu nad hlavou.

Zderstvo

Keď sa stali majiteľmi nádherného bytu s terasami, Zuzana priznala, že o vysnívanú nehnuteľnosť bojovali rok a pol. Rodinka bola v kondomíniu Portofino spokojná, ale teraz uvažujú o zmene. „V našom dome práve prebieha kompletná rekonštrukcia, čo síce budova potrebovala, ale sú s tým spojené obrovské nevýhody. Do fondu opráv sme museli prispieť každý od veľkosti bytu. My za svoj 149-tisíc dolárov!“ šokuje Zuzka sumou, za ktorú sa dá v Bratislave kúpiť dvojizbový byt. „Je to nezmysel platiť takú obrovskú sumu do fondu opráv. Čo je však vrchol, asociácia prichádza stále s požiadavkami na ďalšie doplatky. Odsúhlasili sme istú sumu a zrazu chodia e-maily: potrebujeme od každého bytu päťtisíc na výťah, potom zas na niečo... Pri poslednom hurikáne uletelo z domu asi deväť balkónov, doteraz nie sú urobené. Dozvedeli sme sa, že od nás budú pýtať ďalší poplatok na opravu balkónov. Je to hrozné. Ako sme sa najprv tešili na rekonštrukciu, teraz sa toho desíme. A ešte je otázne, či ju neodfláknu,“ ponosuje sa bývalá moderátorka. Dodáva, že ich ukrátili aj o parkovanie. „Máme v dome štyri vlastné parkovacie miesta a zrazu príde e-mail: potrebujeme vaše miesta a dávame vám namiesto štyroch jedno. Dokonca nám ukradli z garáže nový vodný skúter... Mnohým ľuďom už došla trpezlivosť a dali byty do predaja. My tiež,“ netají, prečo sa ich vysnívané bývanie ocitlo v ponuke realitiek.

Do prenájmu

A kam by sa rodinka v prípade predaja ich bytu pobrala? Zuzana zvažuje aj to, že sa načas vzdajú vlastnej strechy nad hlavou. „Hovorím manželovi, aby sme vyskúšali prenájom. Sme jedni z mála, ktorí tam majú kúpený byt v hotovosti, keďže ľudia v Amerike nemajú potrebu nehnuteľnosť vlastniť ako u nás. Keď zrátame všetky poplatky a aj tie špeciálne do fondu opráv, tak prenájom by nás vyšiel lacnejšie a bolo by to bez starostí. Prenájom bytu, ako máme my, stojí šesťtisíc. Nás, aj keď je to naše, s poplatkami to vyjde podobne. Navyše platíme daň z nehnuteľnosti 49-tisíc dolárov ročne!“ šokuje Zuzana. Podotýka, že v Amerike vlastniť niečo je luxus, aj keď práve počas rekonštrukcie išli v ich dome ceny bytov dole… Ak by byt predali, zvažujú prenájom v susednom komplexe Continuum. „Bavilo by ma vyskúšať niečo iné, aj keď mám rada susedov a byt mi vyhovuje aj tým, že nie je privysoko. V komplexe Continuum sú ľudia snobskí. Ale zas majú vlastnú pláž, čo je výhoda,“ zamýšľa sa.

Začne pracovať?

Okrem zmeny bývania sa blondínka čoraz viac pozerá po vlastnej realizácii. Vyštudovala operný spev a klavír. Bude učiť miestne deti? „Neláka ma tráviť čas s cudzími deťmi, chcem sa naplno venovať svojim. Baví ma cvičenie, rozmýšľala som, že si spravím kurz trénerky. Len ma odrádza, že si ho treba každé dva roky obnovovať. Mám už kurz realitnej maklérky a nerobím v tom. Nie som dravý typ, ktorý by vedel ponúkať. Všelijaké myšlienky mám, len sa neviem zaradiť… Mám nejaký kapitál, neviem či si mám otvoriť manikúru-pedikúru,“ hovorí. Doteraz sa prevažne starala o rodinu a domácnosť. Nemá upratovačku, ale u nich doma je vždy všetko vyleštené, Zuzka aj každý deň varí, keďže dáva deťom do školy a škôlky vlastnú stravu.

„Manžel mi vodí aj hostí na večere, pomaly celý barák sa u nás stravuje. Ja sa fakt nenudím. Starám sa o rodinu, Nevko v auguste nastupuje do školského režimu s úlohami, učiť sa treba aj so Salminkou. A aj keď nemám nič svoje, pomáham Vlastovi, starám sa o firemné účtovníctvo. Čas ukáže, nesilím to. Niektoré maminy robia rôzne krúžky v škole, ale je to slabo platené a keby som pracovala, musela by som platiť upratovačku, takže to nemá význam. Radšej si poviem, že deťom navarím, poriadok máme nonstop, zacvičím si...“ Smeje sa nad poznámkami istej panej, ktorá jej stále píše, že na sociálnu sieť dáva len zábery z pláže. „A čo mám postovať, ako robím účtovníctvo alebo ako sedím v požičovni áut? Dávam zážitkové príspevky predsa,“ smeje sa.

Akčný manžel

Jej manžel práve rozbieha so spoločníkom požičovňu a predajňu luxusných áut. „Veríme, že akcie, ktoré sme si tam aj my a všetci naši blízki a rodina kúpili, na trhu vystrelia a všetci si dobre zarobia. Možno by sme si kúpili zas dom,“ plánuje. Podnikanie s luxusnými autami nie je jediná vec, do ktorej sa Vlasta pustil, špekuluje už o ďalšej veci. „Bol odviezť našu daňovú poradkyňu na krokodíly a na vode vedľa pristálo lietadlo. Dal sa do debaty s pilotom, ktorý hľadá investora, lebo chce kúpiť väčšie lietadlo. Vlasto urobil prieskum trhu a už kupuje podiely. Spolu štyridsaťdeväť percent, na seba 24 a na nášho syna 25 percent. Vlasto totiž ako Neameričan a nerezident nemôže vlastniť viac ako 24 percent, preto kupuje niečo na Nevka, ktorý má americké občianstvo. Riešil to na ambasáde, je tam šanca získať vďaka tomu zelenú kartu. Úplne ho to chytilo,“ prezrádza Zuzana.

Bolo by to iné

Na manželovi si váži, že vždy niečo vymyslí, snaží sa uživiť rodinu: „Začiatky boli hrozne ťažké a keby som ho nepodporovala, asi by sme to nedali. Tisíckrát mal myšlienky, že sa vrátime do Prahy, kúpi si na Staromáku podnik a bude sa oň starať. Ale vidím na deťoch, že sú tu spokojné a to počasie by som nevymenila za nič na svete.“ Uvedomuje si aj to, že keby žili v Prahe, s manželstvom by to bolo asi komplikovanejšie. „Počas filmového festivalu v Karlových Varoch sa našli dámy, ktoré priamo predo mnou žmurkali na manžela… Zaráža ma, čoho sú dnešné slečny schopné. Partnerské vzťahy sú ťažké, v našom dome v Prahe sú samí rozvedení, postihol ich rozvodový syndróm. Je to hrozné. Vďaka sociálnym sieťam majú ľudia veľa možností,“ povzdychne si.

