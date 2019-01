Princezná Lada, Marie Kyselková (†84) si vytrpela – neverný manžel, nepodarený syn aj choroba

Princezná Lada, ktorú tak veľmi túžil získať kráľ Kazisvet, pôvodne ani nechcela byť herečkou – študovala na strednej zdravotníckej škole a potom sa stala manekýnkou. Za to, že privoňala k herectvu, vďačí režisérovi Jiřímu Sequensovi, ktorý ju obsadil v roku 1955 do filmu Veterná hora.

Absolútnu slávu jej priniesla až o štyri roky neskôr rozprávka Princezná so zlatou hviezdou. Nakrúcala ju tehotná, v domnení, že si vzala muža svojho života – herca Petra Haničinca (†77) .

K role Lady sa dostala náhodou. Herečka, ktorá ju mala pôvodne hrať, vážne ochorela. A tak manželka režiséra Martina Friča, ktorá vraj mala na neho veľký vplyv, vybrala práve ju.

Vzala si sukničkára

Milostný život princeznej Lady nebol ružový. Zamilovala sa do nesprávneho muža – z Petra Haničinca sa vykľul sukničkár.

Zoznámil ju s ním herec Vladimír Menšík, keď sa náhodne ocitla v Prahe kvôli nákupom. „Išli sme si všetci posedieť. Vláďa mi hovoril: Je dobre, že si Petra zaujala. On je na tom teraz zle, rozvádza sa,“ zaspomínala si Marie Kyselková pre český Blesk. Pre zamilovanú mladú herečku to bol aj prvý muž v živote, ktorého si pustila aj do spálne. Manželstvo ale nebolo také, aké si predstavovala. Podvádzal ju. Herečka to diplomaticky nazývala „mimopracovné záležitosti“ a netajila, že ju to veľmi bolelo. „Ja som ho ale tak veľmi milovala, že som sa ho snažila za každú cenu udržať, snažila som sa to ignorovať,“ priznala novinárom. V jednom momente, keď si začal s novinárkou, mu to ale skúsila oplatiť. Bol oheň na streche. „Mužská nevera vraj nič neznamená, nie je to citová, u ženy je to ale vraj hrôza. A bolo zle,“ povedala. Po pätnástich rokoch to vzdala a požiadala o rozvod.

V manželstve s Petrom Haničincom sa jej narodil syn Ondřej. „Ondřej sa nám proste nevydaril,“ povedala pre české médiá na margo vzťahu so synom. Zdá sa, že od nej ťahal peniaze kým sa dalo a nežil život, na ktorý by bola ako mama hrdá. Došlo to dokonca do štádia, kedy požiadala jednu zo svojich dcér z druhého manželstva, aby mu odkázala, nech ju už nekontaktuje. Pritom práve kvôli synovi sa vzdala kariéry. Prednosť totiž dostala kariéra manžela, ona sa starala o rodinu.

S druhým manželom, o dvanásť rokov mladším stomatológom Vladimírom Demekom, s ktorým mala dve dcéry Žofiu a Alžbetu, prežila ale spokojných 41 rokov.

ROZHOVOR s Arabelou: Jana Nagyová-Pulm (60) o troch manželstvách, živote v Nemecku aj zmierení

Obaja zomreli na rakovinu

Aj exmanžel Petr Haničinec aj manžel Marie Kyselkovej zomreli na rakovinu.

Petra Haničinca stihol smutný osud – v roku 1995 mal autonehodu, po ktorej ho už nikto neobsadil. Zomrel na na vidieku, do posledných chvíľ sa o neho starala jeho manželka Radka. Netajila, že žili veľmi chudobne – chodila do lesa po drevo na kúrenie, roky šetrili aj na výmenu okien na starom domčeku, do ktorého im ťahalo a musela odkladať kvôli tomu aj zubára. Po tom, ako v roku 2007 zomrel, obec Bratronice uhradila kar.

Aj druhý manžel – uznávaný stomatológ Vladimír Demek (†63) zomrel na rakovinu. Odmietal ísť do nemocnice a tak sa o neho starala doma. Zomrel krátko pred Vianocami.

Operovaná chrbtica

Marie Kyselková si vytrpela aj fyzicky – podstúpila operáciu chrbtice, mala veľké bolesti nôh a zle chodila. Pracovala ako recepčná na vysokoškolských internátoch ale kvôli zdravotným problémom musela nechať aj túto prácu. Sťažovala sa potom na samotu.

Smrť herečky, ktorá už bola odkázaná na pomoc iných, teraz potvrdil jej kamarát a sused, herec Ivo Niederle (89), s ktorým si občas robili spoločnosť a pomáhal jej.

