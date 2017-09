Pripomeňme si najväčšie aféry, ktoré sa zrodili na tanečnom parkete

Aj v Česku hviezdy tancovali. Na veľké sklamanie divákov tam však StarDance minulý rok definitívne skončil, hoci osem rokov patril k najpopulárnejším programom. Diváci si ho pochvaľovali pre noblesu, ktorú mu dodával predovšetkým moderátor Marek Eben. Ani on však nemal dosah na to, čo sa deje, keď sa vypnú kamery. A tak podobne ako na Slovensku, aj tam to medzi účinkujúcimi niekedy poriadne iskrilo.

Zvodca celebrít

Asi najkrajším profesionálnym tanečníkom, čo učil hviezdy tancovať, bol Petr Čadek (38). A evidentne sa nepáčil len diváčkam… Petr na seba upozornil v roku 2007, keď sa s Táňou Vilhelmovou (39) pretancovali k víťazstvu. Na parkete to medzi nimi iskrilo, až sa začalo klebetiť o romániku.

Vydatá herečka však vzala klebetníkom vietor z plachiet na finálovom večere, keď prezradila, že je tehotná. Nie s Čadkom, ale s manželom. Druhá vec je, že manželstvo jej dlho nevydržalo. Ten, kto ju krátko po StarDance odlákal z manželského prístavu, však nebol Čadek, ale iný sexidol, spevák a herec Vojta Dyk (32).

Vykysla mu

V ďalšom ročníku spájali Čadka s inou kráskou, slovenskou modelkou Andreou Verešovou (37). Vraj si doslova vydupala, aby tancovala práve s ním. Ich choreografie boli také zmyselné, že sa jej manžel Daniel Volopich údajne neubránil žiarlivým scénam. Opäť však išlo viac o reči. Na skutočné činy sa Čadek odhodlal až o rok, keď zbalil jednu z najkrajších českých herečiek Jitku Čvančarovú (39).

Letmo sa už poznali spred rokov, keď si raz na večierku v pražskom Lucerna bare strihli hriešny tanec, pri ktorom ho Jitka vyzliekla do pol pása. Vtedy tam ešte bola s priateľom, v StarDance sa však obaja naplno oddali osudovej príťažlivosti. A o rok a pol bola svadba. Dnes žijú v spokojnom manželstve a majú dcérku Elenu Emíliu. Ibaže Čadek akoby sa z roka na rok strácal, ona pri ňom, naopak, kysne. Obaja však vyzerajú veľmi spokojní.

Dočká sa svadby?

Lásku našla na parkete aj ďalšia víťazka súťaže Anna Polívková (37). Ich vzťahu s Michalom Kurtišom (26) spočiatku nikto nedával veľkú budúcnosť pre jedenásťročný vekový rozdiel. Lenže prešli štyri roky a tí dvaja sú stále spolu.

Na druhej strane, pravda je aj to, že ich láska sa nikam neposunula. Anička síce vraví, že biologické hodiny ešte tikať nepočuje, no na rozdiel od Mareka veľa času nemá. Najmä keď tvrdí, že by raz vedľa seba rada videla poletovať kopu detí. Zatiaľ sa musí uspokojiť s malými súrodencami, o ktorých sa jej postaral otec Bolek Polívka (68).

Najväčšie sklamanie

Na StarDance určite nerada spomína herečka Veronika Žilková. Na súťaž kývla zanedlho po tom, čo jej v nemocnici krátko po narodení umrel synček. Dúfala, že pri tanci príde na iné myšlienky. Stalo sa však to, čo nikto nečakal, hlasujúci diváci ju poslali domov hneď po prvom kole. Veronika neskôr priznala, ako ju to zasiahlo.

V najväčšej depresii jej zavolala dcéra Agáta a oznámila, že je tehotná. A herečka znovu našla zmysel života. Mimochodom, minulý týždeň ju Agáta spravila dvojnásobnou babkou a k vnukovi Krišpínovi pribudla vnučka. Žilková sa v StarDance udržala iba jedno kolo, jej tanečník Marek Dedík však patril k stáliciam a parketom viedol mnoho hviezd. No preslávil sa niečím iným. Keď ho nachytali, ako sa na večierku po súťaži bozkáva a oblápa s mužom. Nebolo by na tom nič zlé, keby nemal priateľku. Napokon mu však odpustila a dnes čakajú bábätko.

Tvrdý pád

V poslednom ročníku StarDance súťažila aj Anna K. (52). Prijala ponuku napriek tomu, že ju lekári varovali pred záťažou, keďže prekonala rakovinu prsníka. Speváčka to však riskla. Sympaťáčka sa stala favoritkou súťaže aj svojho mladého tanečníka.

Aj o nich sa klebetilo, že si s Marekom rozumejú aj mimo parketu, čo podporili ich dôverné fotky, ktoré sa podarilo uloviť. Isté je, že speváčka rozkvitla naozaj ako zaľúbená žena. Bohužiaľ, dopad bol tvrdý. Pol roka po súťaži už mala Anna K. celkom iné starosti, pretože choroba sa jej vrátila a dnes opäť podstupuje náročnú liečbu.

Milujete Adelu a je vám sympatická? Tu je pravda o tom, ako sa správa mimo kamier!

Janžurka XXL: Sabina Remundová je oveľa väčšia herečka než jej slávna mama!

Exkluzívne: Dara Rolins nám porozprávala o vzťahu k svojim osudovým mužom

Dagmar Havlová sa nezdá: Na verejnosti sa túlila k ďalšiemu prezidentovi. A to ste ešte nevideli, čo má na nohách