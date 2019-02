Priznala farbu! Kto kupuje krásnej misske kabelky?

Atraktívna blondínka má v oblasti módy jasnú predstavu a presne vie, čo jej pristane a čomu sa má, naopak, vyhýbať. To do bodky platí aj vo výbere kabeliek. „Cez deň uprednostňujem väčšie, pretože do nich nahádžem všetko, čo potrebujem. Určite je praktickejšie nosiť jednu väčšiu, ako viac malých taštičiek,“ smeje sa dlhonohá kráska, ktorá poväčšine v obchode siahne po zemitých farbách doplnkov. „Aj pri topánkach volím rovnakú stratégiu,“ hovorí jednoznačne.

Bežné aj značkové

Katarína otvorene priznáva aj to, že má veľkú slabosť na rôzne vesty, kožené bundy a saká. Keď zavíta do obchodu, bez nového zvršku odchádza len málokedy. Rada sa oblieka štýlovo, no obchody si volí pocitovo a na značky neprihliada. No predsa len, ako trendy misska, má v šatníku aj kúsky, ktoré stoja za pozornosť. „Napríklad taký ruksak a väčšia taška Louis Vuitton. Tie som dostala ako darček od mamy. Zvyšok kabeliek mám z bežných obchodov,“ priznáva farbu.