Priznanie prezidenta Andreja Kisku: Po narodení dieťaťa sa strašne opil

V apríli prezident Andrej Kiska oznámil, že v auguste sa jeho rodina rozrastie o ďalšieho člena. "Všetci sa nesmierne tešíme. Často dávame ruku na mamičkino bruško a s napätím čakáme, koho z nás kopne," napísal vtedy na facebooku.

Prezidentovo piate dieťa sa ale vypýtalo na svet o čosi skôr. Dojatý otec včera večer priamo z popradskej nemocnice oznámil: "Niet krajšieho zážitku, ako je narodenie malého dieťaťa. Martinko má 3160 gramov a 49 centimetrov. Je úžasný, krásny, rozkošný. Je to náš nádherný synček. Veľmi si želám, aby z neho vyrástol šťastný človek." Zavtipkoval si, že má po ňom nos, čo nie je veľká výhoda.

S manželkou Martinou má prezident dve deti - Veroniku (2005) a Viktora (2009).

Rozlúčil sa s tehotnou manželkou

Rodina Kiskovcov prežíva naozaj veľké šťastie a spokojný čerstvý otecko je manželke Martine k dispozícii. Je to celkom iná situácia, akú zažíval v čase, keď sa mu narodili jeho dnes už dospelé deti z prvého manželstva s Máriou Kiskovou - Andrej a Natália. Tohto obdobia sa otvorene dotkol v knihe Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom, ktorá vznikla v roku 2010.

"Po vysokej škole som už ako mladoženáč nastúpil do práce v svojom rodnom meste Poprad. A život zľahka plynul ďalej. Narodil sa nám syn, dostali sme byt, pracoval som na svojej kariére, keď došlo k vážnemu bodu zlomu: nežná revolúcia," píše Kiska, ktorý v tom čase zatúžil vziať rodinu do USA a tak začal hľadať prácu. "Keďže žiadna z tých desiatok firiem v USA, ktoré som listom oslovil, neocenila skúsenosti mladého socialistického inžiniera, tak som využil ponuku priateľa a išiel som vyskúšať šťastie priamo na tvár miesta. Dostal som víza, rozlúčil sa s mojou tehotnou manželkou (bola v 8. mesiaci tehotenstva, pozn.red.) a synom a s víziou skorého stretnutia sa za veľkou mlákou som nasadol na lietadlo do New Yorku." To bolo v auguste 1990. Ako nezručného človeka ho vyhodili z dvoch prác na stavbách domov, dlhšie ale vydržal v obchode na benzínovej pumpe.

Poplakal si

"V nedeľu som vždy zavolal domov. Porozprával sa s manželkou a synom. A potom som si poplakal. Na Štedrý večer som plakal dlhšie ako inokedy. A keď sa mi doma narodila dcéra, tak som sa strašne opil. Možno som tiež plakal. Nepamätám," spomína na zložité časy. Po osemnástich mesiacoch sa vrátil na Vianoce 1991 domov: "Zvítal som sa s manželkou, synom, prvýkrát uvidel svoju dcéru." Vo vrecku mal akcie firmy, ktorá mu ponúkla prácu. Investoval do nich takmer všetky úspory. Firma ale do mesiaca skrachovala. Ostal bez peňazí aj bez práce...

Čakal dva roky

"Po mnohých trápeniach a pokusoch ale aj vlastných zlyhaniach, po ročnom odlúčení a spätnom návrate som sa rozhodol, že sa rozvediem. Moje deti vtedy mali 11 a 15 rokov a ostali s mamou. Napriek mojej obrovskej láske k nim a maximálnej ústretovosti sa so mnou odmietli stýkať a komunikovať. Strašne to bolelo, ale nikdy som sa za to na ne nehneval a snažil som sa o jedno: vždy sa k nim správať čo najlepšie... Oplatilo sa," píše Kiska. Po asi dvoch rokoch sa vzťahy upravili: "Máme teraz pekný vzťah a s porozumením sa pozeráme aj na minulosť," dodal v knihe muž, ktorého dospelé deti dnes maximálne podporujú a určite sa tešia zo súrodenca a otcovho šťastia.

Mimochodom, Martinko Kiska bude mať v rodnom liste naozaj zaujímavý dátum - 7.7.2017.