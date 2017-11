Pyco odkryl traumu z detstva. Nikdy nezabudne na to, čo mu babka urobila!

Večne pozitívne naladený moderátor so špecifickým humorom sa netají s tým, že sa dôkladne stará nielen o svoj vzhľad, ale aj o zdravie. Zdravé a chutné jedlo preňho znamená všetko. Riadi sa heslom, že správnym a zdravým varením si každý dokáže predĺžiť život.

Vystrašil ho zajac

Mäso nejedol viac ako dvadsať rokov, nevie si spomenúť, ako chutí, navyše mu smrdí. Zhnusilo sa mu v hotelovej škole, keď ho známkovali za jeho odšľachovanie. Hneď si predstavil pitvu. Nepáči sa mu, že zvieratá musia zomrieť, aby sa on nasýtil. Ako osemročný mal traumu z toho, keď mu babka pripravila zajaca, ktorého predtým nosil na rukách. Dal mu meno a potom zistil, že je v kastróle a mal si dať dupľu. To v ňom zanechalo stopu. Najradšej sa stravuje doma a nerád navštevuje reštaurácie. Najviac mu chutí to, čo si sám pripraví. Niet sa čomu diviť, keďže jeho kuchárske schopnosti sú skvelé. Svoje zdravé recepty uverejnil aj v knižnej podobe, práve pripravuje už štvrtú knihu.

Odhodlal sa

Pyco si potrpí aj na svoj styling. Málokto však vie, že nosil okuliare, ktoré na verejnosti nahrádzal kontaktnými šošovkami. Pred piatimi rokmi sa však rozhodol pre laserovú operáciu očí. Aj keď je moderátor na obraze zväčša ako elegán, v bežnom živote sa najlepšie cíti v džínsoch, košeliach a tričkách s motívom hudobných kapiel. Má rád pocit, keď sa cíti pohodlne, ale zároveň štýlovo. Na jeho mladistvom vzhľade má zásluhu aj štíhla postava – hýbe sa aspoň dvakrát týždenne.

