Richard Stanke má štýl v krvi. Pozrite sa ale, ako vyzeral pred rokmi. Objavili sme jeho staré fotky!

Dnes má po päťdesiatke, ale ako malý chlapec chcel byť rušňovodičom, lekárom, vodičom električiek, no keďže už od detstva hrával, vyhralo to herectvo. Tvrdí, že najviac v živote je vďačný za to, že má šťastie robiť, čo ho naozaj baví a ešte ho to aj aj živí. Okrem divadelných rolí momentálne hrá vo viacerých seriáloch. Hlavne v Oteckoch hrá veľkého elegána.

Rád nakupuje

Richard sa aj v reálnom živote o seba stará a má rád pekné a kvalitné oblečenie. „Ak by som povedal, že oblečenie neriešim, klamal by som. Mám rád kvalitné veci, nepodlieham však za každú cenu módnym trendom. Obleky si dávam šiť na mieru. A keď som v zahraničí, využijem to, a keď ma niečo zaujme, nakupujem aj tam,“ povedal pre Magazín Plus JEDEN DEŇ. Za to, že má aj po päťdesiatke skvelú postavu, je vraj vďačný nielen pravidelnej návšteve telocvične, ale pochvaľuje si aj genetickú výbavu po rodičoch.

Pôjde v jeho šľapajach?

Herec netají, že so svojím partnerom Štěpánom vychovávajú syna, pričom biologickým otcom je jeho partner. „Chodí do piatej triedy, je veľmi šikovný. Chodí do skautingu, na gitaru, natáča rôzne videá. Momentálne ho čakajú prijímacie pohovory na osemročné gymnázium, takže najbližšie mesiace sa bude musieť venovať učeniu,“ povedal herec pre spomínaný magazín.

Na otázku, či by z neho chcel mať herca, odpovedal, že urobí presne to, čo jeho rodičia. Do ničoho ho nebude nútiť a nechá ho, nech si vyberie svoj vlastný smer života. Dodal však, že je to ešte asi ďaleko a zatiaľ si užíva svoj detský svet.