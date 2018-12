Rozchody inšpirujú. Umelci sa pre nevydarené lásky vedia nakopnúť k super skladbám

Paradoxne, slaďáky si spievame a tancujeme na ne vtedy, keď sme zaľúbení. Pri krásnych skladbách dokonca aj vznikajú deti... A samotné skladby sa často rodia z veľkého bôľu či pocitov osamelosti. Speváčka Ariana Grande (25) sa zo svojich rozchodov takisto vyspievala a dokonca tak dobre, že dobyla americkú hitparádu a stala sa rekordérkou aj na internete.

Nakopilo sa to

Jedna z najtalentovanejších speváčok súčasnej generácie, ktorú vďaka hlasu s rozsahom štyroch oktáv prirovnávajú k Mariah Careyovej, toho napriek mladému veku už zažila až-až. Vlani sa musela vyrovnať s teroristickým útokom počas svojho koncertu v anglickom Manchestri a smútku len pribúdalo.

Začiatkom októbra sa rozišla so snúbencom Petem Davidsonom (25) a krátko predtým sa musela vyrovnať so správou o smrti svojho bývalého partnera Maca Millera (†26). V jeho prípade ju dokonca z jeho smrti priamo obvinili! Vraj to bola ona, kto Maca doviedol až k situácii, že začal vo veľkom drogovať a potom pod vplyvom omamných látok nabúral autom do elektrického stĺpa, kde sa skončil jeho mladý život.

Spieva o exfrajeroch

Všetky negatívne pocity z neúspechu v láske a v živote však Ariana dokázala pretaviť do skladby Thank U, Next. V nej preberá nevydarené vzťahy s Big Seanom, Macom Millerom, Petom Davidsonom či Rickym Alvarezom, pričom všetkých štyroch spomenie hneď v prvej slohe: „Myslela som, že zostanem so Seanom, ale nehodili sme sa k sebe. Napísala som pár skladieb o Rickym, teraz ich počúvam a smejem sa. Dokonca som sa takmer vydala za Peta...“ Menoslov je relatívne dlhý a Ariana s nadhľadom zobrala do rúk aj videoklip ku skladbe, kde si strihla úlohu sexi študentky, ktorú celá škola nenávidí, napriek tomu z nej nemôžu odtrhnúť oči. V denníku si pritom uchováva spomienky na svojich expriateľov, svoju stránku tam majú všetci spomenutí okrem Maca Millera, ktorému však v klipe venuje veľavravný pohľad smerom k nebu.

V klipe sa mihne aj matka kardashianovského klanu Kris Jennerová (63) či herečka Jennifer Coolidgeová (57), ktorá je v našich končinách známa najmä ako Stiflerova matka vo filmovej sérii Prci, prci ,prcičky . Video valcuje internet a úspech samotnej pesničky Arianu vyniesol až na absolútny vrchol popularity.

Urobil to aj Ed Sheeran

Ariana nie je jediná speváčka, ktorá sa cez pesničku vyrovnáva s rozchodom či krachom nádejnej lásky. Príkladov je dosť a patrí medzi ne aj Ed Sheeran (27). Ten na megaúspešnom albume X nahral špeciálnu skladbu Don’t.

Nahustený text skladby naznačuje, že spevák sa v nej vyznáva z rozchodu so speváčkou Ellie Gouldingovou (31), s ktorou chodil. Ellie ho údajne podvádzala, o čom Sheeran v piesni spieva. Veď čítajte: „Ale nemusela si ho vziať do postele, to je všetko. A nikdy som ho nebral ako hrozbu, až kým si s ním nezmizla a nemala s ním sex.“ Čo na skladbu vraví Ellie, zatiaľ novinári nevypátrali, ale radosť z nej určite nemá. Čakalo sa aj to, že samotná Ellie bude kontrovať „protipesničkou“, tá sa však rozhodla radšej rany nejatriť.

Vykričal jej to na štadióne

Ešte brutálnejší bol po rozchode s Britney Spearsovou (37) spevák Justin Timberlake (37). Ten s popovou hviezdou randil tri roky a spomienky na to obdobie nemá najkrajšie. Speváčka ho totiž začala podvádzať. A Justin sa s tým vyrovnal po svojom, na veľkom koncerte v New Orleanse – Britney nazval priamo k...ou. Justin zaspieval pieseň Cry Me a River, ktorú napísal po rozchode s Britney práve o vzťahu s ňou. A davu pred výstupom oznámil: „Niekedy v živote si myslíte, že ste stretli toho pravého. Ale potom jedného dňa zistíte, že je to len nejaká k...a.“ Justin Timberlake ukončil vzťah so speváčkou Britney Spearsovou, keď ho podviedla so svojím choreografom Wadom Robsonom.

Zvládli to

Sú však aj takí, ktorí krach vzťahu zvládli. Česká hudobníčka Markéta Irglová (30) s írskym muzikantom Glenom Hansardom (48), známi z filmu Once, po rozchode vytvorili skladbu, ktorá ich dokonca doviedla k soške Oscara. „Keby som bola smutná pre to, čo sa stalo, ako to pokračovalo a čo z toho vzniklo, pravdepodobne by všetko išlo veľmi ťažko. Naším základným vzťahom bolo vždy priateľstvo a hudba,“ povedala vtedy Irglová a dala tak celému svetu príklad, ako by to malo ísť, keď sú dvaja rozumní a silní.